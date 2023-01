Cinco excursiones de menos de un día a tiro de piedra de Edimburgo

Seguimos ahondando en todas las posibilidades que ofrece una visita a la ciudad de Edimburgo. Ya te hemos contado ya algunos lugares de visita imprescindible en la propia ciudad y los secretos que puedes encontrar en torno a la Royal Mile, la calle más famosa de la capital escocesa. Si estás en la ciudad más de tres días, quizás puedes dedicar alguno a hacer alguna de las excursiones que te proponemos en este post. Todos estos lugares se encuentran a menos de una hora del centro de la ciudad en transporte público y, por lo tanto, son perfectamente asumibles sin la necesidad de estar mucho tiempo en bus o tren. La capital escocesa es una verdadera joya. Pero como suele suceder en las diferentes comarcas que forman las Islas Británicas, las cosas que ver se acumulan en pocos kilómetros. En un radio de unos 20 kilómetros alrededor de Edimburgo se acumulan los castillos, los monumentos megalíticos o los lugares de interés histórico. Por eso quedarse en la ciudad si vas más de tres días es una verdadera lástima. Sobre todo si vas en Primavera o Verano, cuando los días son larguísimos. La única pega es esa manía tan británica de cerrarlo todo a las cinco de la tarde. Pero bueno; puedes elegir alguna de estas salidas o juntar destinos cuando el transporte público así lo permita.

Una excursión Outlander hasta Blackness.- Blackness es una pequeña localidad costera situada a 56 kilómetros del centro de Edimburgo. Demasiado lejos para darle a los pedales, pero tienes la oportunidad de llegar aquí alternando el tren hasta Linlithgow (desde Waverley o Haymarket) y el bus (Línea F49 desde High Street) en menos de una hora. Este lugar se ha convertido una especie de punto de peregrinación para los seguidores de la serie Outlander ya que en menos de un kilómetro se encuentran dos de las localizaciones más importantes de la serie. Ahí mismo en el pueblo puedes visitar Blakness Castle una fortaleza del siglo XV espectacular que en la serie se convertía en el temible Fort William, lugar dónde los protagonistas estuvieron presos en varias ocasiones. Y aunque el Fort Williams queda bastante lejos de acá, este castillo espectacular también alternó funciones de fortaleza, palacio y prisión durante varias etapas de su historia (ojo a las vistas sobre Forth Bridge). Y a apenas a cinco kilómetros de Blackness (una hora y poco de precioso paseo por la costa) tienes Midhope Castle, una casona rural que interpretó el papel de ‘Lallybroch’, la casa familiar de los Fraser durante la serie. Ojo. Para visitar este lugar debes comprar la entrada con anticipación. Midhope Castle forma parte de una gran propiedad histórica (Hopetoun) en la que se rodaron otras muchas escenas de la serie.

Uno de los mejores museos de aviación del mundo.- Queda un poco a desmano, pero usando el tren y el bus estás aquí en menos de una hora y media (Desde Waverley a North Berwick y la Línea 121 desde Wishart Avenue hasta Athelstaneford). Si eres un amante de la aviación, el National Air Museum (East Fortune Airfield) es un imprescindible. Aquí vas a encontrar una colección de aviones históricos alucinante con ilustres como el Vulcan, el Comet, el Concorde o el Spitfire (el amor de nuestra vida) entre más de un centenar de bichos militares y civiles. Es flipante. Y aprovechando el viaje puedes ver otras cosillas. La Iglesia de Athelstaneford es una pequeña joya del siglo XII. En North Werbick puedes dar un paseo por sus playas de arenas blancas hasta llegar a las ruinas del Castillo Tantallon. Y en el puerto histórico (que es bonito de ver) puedes echarle un vistazo al Scottish Seabird Centre (The Harbour, sn), un curioso centro de interpretación sobre las diferentes especies de aves marinas que habitan en la costa escocesa.

Una capilla divina (en todos los sentidos) y un paseo por las Pentland Hills.- La Capilla de Rosslyn (Capilla de San Mateo hasta la reforma protestante) se hizo famosa por la película El Código Da Vinci que situaba en este lugar la resolución del misterio del Santo Grial. Esta ermita del siglo XV es espectacular; de lo mejor que hemos tenido la oportunidad de ver en nuestra vida. Y si bien no hay ninguna referencia al Grial, este lugar está vinculado al nacimiento de la masonería a partir de las tradiciones templarias. La capilla es bonita por fuera y sencillamente espectacular por dentro. El eje que articula todo el templo es el llamado Pilar del Aprendiz, un alarde de la escultura medieval que los expertos vinculan a los ritos iniciáticos templarios. El lugar es impresionante. Para llegar aquí desde el centro de Edimburgo tienes que tomar autobús número 37 (tiene una parada en Foot Of The Mound, justo enfrente de la National Gallery) que tarda unos 40 minutos en llegar. A poca distancia de aquí tienes la entrada al parque Natural de las Pentlands Hills (acceso también con la línea 37), un pequeño espacio de colinas muy bonitas para hacer un poco de senderismo.

Un salto hasta el Castillo de Craigmillar.- A dos pasos del centro. Para llegar hasta Craigmillar hay que tomar la línea 49 desde Prince Street o Foot Of The Mound (también sirven las líneas 30 y 14). El viaje apenas supone 35 minutos y te deja muy cerca de este impresionante castillo del siglo XIV que es una de las joyas históricas de los alrededores de Edimburgo y, al mismo tiempo, de los castillos genuinamente medievales mejor conservados de toda Escocia ya que pese a las ampliaciones y añadidos aún puede verse la estructura propia de las fortalezas anteriores a la aparición de la pólvora. Este castillo espectacular también aparece en Outlander (en esta ocasión la fortaleza ‘interpreta’ a la prisión de Ardsmuir. Esta plaza fuerte jugó un papel central en varios episodios cruciales de la historia de Escocia.

Viajar hasta la Isla de Inchcolm.- El viaje hasta esta pequeña isla del Estuario del Forth te va a demandar un día entero. Desde Edimburgo tienes que tomar el ScotRail desde Waverley hasta Dalmeny y echar un paseíllo hasta Port Edgar Yacht Club (media horilla pasando por tramos de costa muy bonito y con la posibilidad de acercarte a los pies de Forth Bridge o tomar la línea 46 de autobús en Princes Street hasta la Queensferry Police Station (te deja a menos de diez minutos a pie del puerto). La compañía que ofrece el servicio de ferry hasta Inchcolm es la compañía Forth Tours que ofrece una excursión de tres horas hasta la isla (el precio es de 26 libras por persona). El viaje merece la pena. Aquí vas poder recorrer los restos de una abadía medieval y también explorar una isla donde es habitual ver focas y una gran multitud de aves marinas (incluidos los carismáticos frailecillos).

