La selección española de baloncesto femenino derrota a Australia y se proclama ganadora del Torneo de Tenerife

La selección española de baloncesto femenino se adjudicó el Torneo de Tenerife, preparatorio para la Copa del Mundo que se inicia en la isla el próximo fin de semana, después de derrotar a Australia en un emocionante final (65-62).



El equipo español, que ganaba de seis a falta de 42 segundos, sufrió en los instantes finales, sobre todo, después de una técnica descalificante al entrenador Lucas Mondelo, que le dio el balón a Australia quien tuvo ocasión de, al menos, igualar al final el choque.



España fue el dominador del partido. Jugó mejor que el día anterior ante Japón y ante un rival más intenso que, pese a no tener a su jugadora franquicia, Elizabeth Cambege, jugó a un buen nivel y a punto estuvo de llevarse el torneo.



Pero hoy el equipo de Lucas Mondelo tenía claro que tenía que estar a un buen nivel para ganar. Hizo un buen trabajo defensivo y supo atacar con acierto y la tranquilidad necesaria ante un rival de primer nivel mundial.



Tras un inicio de 0-5 para Australia, España se ordenó, puso en marcha su maquinaria defensiva y aprovechando a Ndour en el juego interior, además de que las incursiones por la zona de Alba Torrens hizo mucho daño a la defensa “amarilla” en los primeros veinte minutos de partido.



España igualaría el encuentro a diez puntos (min.7) y se pondría por delante 14-15 a un minuto del final del primer cuarto, pero otro parcial de 0-5 para las visitantes llevaron a las australianas al 14-15 al primer parón.



Los dos equipos salieron fuertes en el segundo cuarto y aunque España dominaba el electrónico, las australianas no perdieron el control del choque. Se colocó en una zona para proteger su canasta, pero España pudo tirar de fuera y anotar para alcanzar un 30-21 a tres minutos para llegar al descanso.



Tras el descanso la intensidad en el juego no bajó, así como la velocidad de los dos conjuntos, aunque era el combinado español quien estaba mejor posicionada en la cancha y pudo seguir dominando el choque con ventajas que llegaron hasta los diez puntos (43-33) a cuatro minutos para llegar al final del tercer cuarto.



España supo mantener las distancias en la mayor parte del último cuarto, aunque las australianas lo intentaron por todos lados. Primero fue Smith quien anotó 11 puntos consecutivos (57-51), pero el conjunto de Mondelo puso garra y presión para volver a poner las distancias en el marcador.



Los últimos tres minutos fueron de mucha tensión. 1-11 para las visitantes (65-62) y descalificante a Lucas Mondelo que le dieron el balón a Australia a seis segundos para terminar el choque. Talbot falló su tiro libre y no pudieron tirar a canasta al final.



Triunfo de España que ya está casi lista para la Copa del Mundo que se iniciará el próximo sábado ante Japón.



Ficha técnica:



65. España (14+18+17+16): Palau (10), Xargay (6), Torrens (12), Gil (2), Ndour (10) –inicial-, Nichols (5), Ouviña (2), Cruz (6), Casas (8), Arrojo (2) y Sánchez (2).



62. Australia (15+12+15+20): Talbot (10), Allen (12), Ebzery (8), Magbegor (5), George (2) –inicial-, Madgen (5), Smith (15) y Lavey (5).



Árbitros: Pérez Pérez, Cortés y Araña. Descalificaron al entrenador del equipo español, Lucas Mondelo (min.40), por doble técnica.



Incidencias: Final del Torneo de Tenerife, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unas dos mil personas. Antes del inicio del encuentro, el vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Antonio Montero, entregó al colegiado Miguel Angel Pérez Pérez la insignia de oro de la FEB, al cumplir la edad reglamentaria.