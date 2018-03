Gran Canaria y Andorra, más que dos puntos en juego

Herbalife Gran Canaria y MoraBanc Andorra, conjuntos situados en plazas de play off por el título de la Liga Endesa, se miden este domingo en el Gran Canaria Arena en encuentro de la 24ª jornada liguera con algo más que dos puntos en juego, pues también se disputan el basket average particular.



El equipo andorrano que dirige Joan Peñarroya venció en el partido de la primera vuelta por un apretado 78-76 y llega a la isla en séptimo puesto, uno por delante de los locales, con un balance idéntico al del Gran Canaria (14 victorias y nueve derrotas), y con una racha consecutiva de siete triunfos que es la mejor de su historia en esta competición.



Por su parte, el Herbalife de Luis Casimiro afrontará este choque después de la dura derrota sufrida el pasado fin de semana en la cancha de Baskonia y con intención de sumar una nueva victoria para recuperar las buenas sensaciones y la confianza de sus aficionados.



El encuentro será especial para el base catalán del Gran Canaria, Albert Oliver, que cumplirá su partido número 550 en la élite del baloncesto nacional, y que fue uno de los destacados en el encuentro de la primera vuelta al ser el máximo anotador de su conjunto con 16 puntos, tres menos de los que logró el alero esloveno de Andorra, Jana Blazic.



El técnico del equipo insular ha incidido esta semana en la peligrosidad del propio Blazic y en el buen momento de juego por el que atraviesa Jaime Fernández, ahora reconvertido en base.



Gran Canaria no podrá disponer una semana más del alero sueco Marcus Eriksson, aún recuperándose de una lesión en su muñeca derecha sufrida con la selección de su país, en tanto que Oriol Paulí está en el listado de altas para esta jornada liguera, aunque su entrenador ha dicho que aún está lejos de su mejor estado de forma.



Por lo que se refiere a MoraBanc Andorra, Peñarroya ha reconocido en rueda de prensa que sus jugadores deberán hacer "un gran partido" si quieren vencer en Gran Canaria, porque considera que el rival es un conjunto "muy importante" y que está haciendo las cosas bien, exceptuando el pasado encuentro ante Baskonia.



Este partido entre grancanarios y andorranos se disputará a partir de las 12.00 horas (insular canaria), con arbitraje de Calatrava, Bultó y Olivares.