Las Palmas tampoco puntúa en su último partido fuera de casa en Primera

El Eibar celebró la permanencia y despidió la temporada en Ipurua con una victoria por 1-0 sobre el descendido Las Palmas gracias a un gol de Charles en el cuarto minuto del partido. Con este resultado, los amarillos igualan su peor racha de partidos sin ganar en Primera desde hace 58 años al sumar 15 encuentros seguidos sin vencer.



Los visitantes arrancaron con fuerza, con acercamientos y saques de esquina a favor, ante un Eibar que parecía no haber empezado como en él es costumbre. Pero la dinámica de uno y otro equipo se notó cuando Orellana se desmarcó de forma magistral para ceder el primer tanto del partido a Charles cuando aún no se habían cumplido los primeros cinco minutos.



Diop se lesionaba poco después tras un mal gesto al apoyar el pie que obligaba a dar entrada en el campo a Gonzalo Escalante. A falta de las pertinentes pruebas, el futbolista africano podría estar hasta seis meses de baja por una rotura de ligamento en su rodilla.



El Eibar presionaba en campo contrario para complicar la salida del balón de los canarios, y no les daba opción de pasar con claridad del centro del campo. Las Palmas no se vino abajo, y trató de acosar el área de Dmitrovic en los siguientes minutos, aunque con más corazón que cabeza.



La primera parte se fue durmiendo entre fallos en los pases, no demasiada intensidad y algunos minutos de poco juego colectivo por parte de ambos equipos. El Eibar se volvió a activar en los últimos 15 minutos del primer acto, con un Inui muy activo que arengó a su equipo ante un pasivo conjunto visitante. Pero la primera parte acabó con el gol de Charles y muy poco más que contar.



Los primeros minutos de la reanudación no variaron demasiado lo visto en la primera parte, sin llegadas y con muy poco fútbol cerca de las áreas. Rubén Peña lo intentó con la zurda desde fuera del área en el minuto 55, pero su disparo se fue por encima de la portería de Chichizola.



Parecía que el Eibar ya había hecho su trabajo con el gol y Las Palmas estaba cumpliendo con su obligación en un partido que era de todo menos entretenido. Los visitantes tuvieron buenos minutos, con llegadas y muchos saques de esquina a favor, aunque Dmitrovic no se vio demasiado acosado.



El guardameta armero se convirtió en protagonista en el minuto 69, tras sacar un claro mano a mano a Ezekiel que hubiese supuesto el empate. Los de Paco Jémez se iban haciendo con el control del partido ante un Eibar pasivo y lejano a lo que ha demostrado durante toda la temporada en Ipurua.



Lo más destacable del tramo final fue la entrada al campo de Capa, que se despedía de Ipurua para jugar en el Athletic, tras haber jugado con el Eibar en cuatro categorías, desde Tercera división hasta la élite.



Los canarios trataban de irse arriba en busca del empate, pero no encontraban huecos ante un público que parecía aburrirse y esperar a la posterior fiesta por la permanencia.



De hecho, los de Jémez fueron los dominadores de los últimos minutos, pero Dmitrovic evitaba una y otra vez el tanto de la igualada, pese a algún error por exceso de confianza.



El partido acabó con un Ipurua cantando y celebrando la permanencia y ovacionando a Dani García y Capa, dos de los hombres que lograron el sueño de llevar al Eibar desde Segunda B a Primera División. Más emoción que fútbol en el último partido de la temporada para los armeros en su campo.

Ficha técnica 1- Eibar: Dmitrovic; Peña, Oliveira (Arbilla, min. 71), Lombán, Cote; Diop (Escalante, min. 8), Dani García; Orellana, Jordán, Inui; Charles (Capa, min. 74).



0- Las Palmas: Chichizola; Mazedo, Ximo Navarro, Gálvez, Castella; Castellano, Vicente Erik (Expósito, min. 79); Jairo (Ezekiel, min. 52), Halilovic (Momo, min. 64), Nacho Gil; Calleri.



Goles: 1-0, min.4 Charles



Árbitro: Mateu Lahoz. Amonestó por el Eibar a Escalante, Cote, e Inui, y por el Las Palmas a Vicente Gómez



Incidencias: 5.107 espectadores en Ipurua