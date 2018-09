Iballa Ruano logra la primera victoria de su carrera en el circuito mundial

La grancanaria Iballa Ruano ha logrado la primera victoria de su carrera en el circuito mundial de stand up paddel surf, en la prueba disputada en aguas de la playa de Long Beach, en Manhattan (Estados Unidos).



La surfista isleña se impuso en una ajustada final a la brasileña y vigente campeona del mundo, Nicole Pacelli, por una diferencia de 0,37 puntos, según informa el gabinete de prensa de Iballa.



Ruano consiguió desplegar todo su repertorio de maniobras y aprovechar las mejores olas de cada manga, lo que le sirvió para conseguir una puntuación combinada de 14.60 puntos, con dos olas de 7.83 y 6.77 puntos, por los 14,23 sumados por Nicole Pacelli.



"Es un sueño hecho realidad, ya que he trabajado muy duro desde 2012, cuando empecé a competir en el circuito profesional de stand up paddle surf. Por fin, todo este esfuerzo, los viajes y las horas de entrenamiento en el agua y fuera de ella han sido recompensadas", ha indicado Iballa.



Este primer triunfo en el circuito mundial se une a las dos medallas de oro conquistadas por la rider de Pozo Izquierdo junto a la selección española en los campeonatos de Europa por naciones organizados por la Asociación Internacional de Surfing (ISA) en Francia 2016 y en Portugal 2017.



Además, Iballa Ruano ha logrado cuatro títulos continentales de la asociación privada European SUP Asociation (EUROSUPA)