El Rocasa empata en Gran Canaria y se jugará la EHF Challenge en Polonia

Ficha técnica: 22 - Rocasa Gran Canaria (10+12): Silvia Navarro; Melania Falcón, Manuela Pizzo (2), Sayna Mbengue (7), Haridian Rodríguez (5), María González y Tiddara Trojaola (2) -equipo inicial-, Dara Hernández, Priolli, Toscano (1), Macedo (5), Schuster y Chaxiraxi Hernández.



22 - Perla Lublin (10+12): Weronika Gawlik; Malgorzata Rola (2), Marta Gega (2), Krystsina Repelewska, Joanna Drabik (5), Dagmara Nocun y Kinga Achruk (5) -equipo inicial-, Janutcha, Stasiak (1), Matuszczyk, Mihdaliova (2), Skrzyniarz y Rosiak (5).



Árbitros: Roberto Scevola y Tal Alperan (Italia).



Incidencias: Partido de ida de la final de la Copa EHF Challenge disputado en el Pabellón Rita Hernández, ante unos 1.300 espectadores.

El Rocasa Gran Canaria no pudo pasar del empate en el choque de ida de la final de la Copa EHF Challenge ante el potente campeón polaco Perla Lublin (22-22), por lo que está obligado a realizar una hazaña en el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo 13.



El encuentro no pudo comenzar peor para el conjunto grancanario, ya que el Perla Lublin que dirige Robert Lis, un equipo con jugadoras de gran envergadura, se adelantó con un 0-3 con goles de Drabik y Achruk (2, uno de ellos de penalti).



Pese a ello, las jugadoras de Antonio Moreno igualaron el choque con dos tantos de Haridian Rodríguez y un latigazo de zurda a la escuadra de Sayna Mbengue.



El Rocasa no pudo adelantarse en el electrónico hasta el ecuador del primer periodo, por medio de la propia Sayna (6-5), y poco después una gran parada de la polaca Gawlik impidió que la renta de las isleñas fuese aún mayor.



Antes de llegarse al descanso, Perla Lublin logró una renta de dos tantos (8-10), apoyada en una Aleksandra Rosiak que hacía mucho daño en ataque, pero dos postreros goles de la brasileña Vika Macedo restablecían la igualdad con la que se llegó al descanso (10-10).



El inicio del segundo tiempo se asemejó al del primero, ya que Lublin ponía tierra de por medio con dos tantos de Joanna Drabik, pero las insulares reaccionaban gracias a las jóvenes Carmen Toscano y Mbengue (12-12).



Tras el posterior empate a 13, el choque entró en una fase de imprecisiones por parte de ambos conjuntos, y no fue hasta superada la mitad de esta segunda parte cuando Perla Lublin se iba de dos (15-17), tras aciertos de Rola, pero las locales, con una inspirada Silvia Navarro, tiraban de raza para establecer un parcial de 3-0 y voltear el marcador (18-17).



A falta de cuatro minutos persistía la incertidumbre de saber quién ganaría el choque (20-20), que se decantaba a favor del Rocasa con tantos de Macedo y Trojaola (22-20) a solo dos minutos para la conclusión, aunque las visitantes no se vinieron abajo y establecieron el definitivo empate a 22, con lo que el título se decidirá en Polonia.