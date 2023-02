Los bailarines Lucía Lacarra y Matthew Golding abren el 11 de febrero la nueva temporada del Palacio de Festivales

La bailarina guipuzcoana Lucía Lacarra y el bailarín canadiense Matthew Golding inaugurarán este sábado 11 la nueva temporada del Palacio de Festivales de Cantabria que se prolongará durante los meses de febrero a junio.

En concreto, presentarán a partir de las 19.30 horas en la sala Argenta su espectáculo 'In the still of the night', que estrenaron en Dortmund en octubre de 2021 y por el que la bailarina obtuvo el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en 2022.

'In the still of the night' es una historia de amor eterno y de suspense, en la que pasado y presente se dan la mano para iluminar los escondites emocionales de ambos protagonistas. Así, la obra cuenta una historia a dos tiempos, entremezclando la realidad con los recuerdos y ensoñaciones del protagonista.

Escena tras escena, él irá desenmarañando la madeja hasta desentrañar el misterio de lo acontecido en la oscuridad de aquella noche. La danza más virtuosa y la visión cinematográfica se unen en una historia de amor eterno que emocionará al espectador.

La danza más virtuosa y la visión cinematográfica se unen en 'In the still of the night' para trasladar al público a la década de los 60, gracias a una banda sonora con los grandes éxitos de la época y a un vestuario inspirado en la estética de aquella década. Una atmósfera que evoca clásicos del cine como 'Grease', 'Dirty Dancing' o 'Ghost'.

Lucía Lacarra, nacida en la localidad guipuzcoana de Zumaia, debutó como profesional en el Ballet de Víctor Ullate a los quince años. Bailarina principal de los ballets de Marsella, San Francisco, la Ópera de Múnich y Dortmund, Lacarra ha cosechado los principales premios del mundo de la danza como el Nijinsky, el Benois de la Danse o el Premio Nacional de Danza y reconocimientos como 'Bailarina de la década' en el Palacio del Kremlin.

En 2007 se convirtió en la primera bailarina española invitada a participar en el Concierto de Año Nuevo de Viena. Junto a Matthew Golding ha creado y producido los espectáculos 'Fordlandia' (2020) e 'In the still of the night' (2021), por cuya interpretación recibió el Premio Max.

Matthew Golding, natural de Saskatchewan (Canadá), ganó el Youth America Grand Prix y una beca del Prix de Lausanne para estudiar en The Royal Ballet School, donde se graduó. Bailarín principal del Het Nationale Ballet de Ámsterdam y de The Royal Ballet de Londres, Golding ha sido estrella invitada del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, del Ballet Nacional de Canadá, del English National Ballet y del Hong Kong Ballet, entre otros.

En su palmarés, destaca el premio holandés Zwaan, además de una nominación al Benois de la Danse. Junto a Lucía Lacarra ha creado y producido los espectáculos 'Fordlandia' (2020) e 'In the still of the night' (2021).