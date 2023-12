El dibujante Álvaro Martínez Bueno tendrá su nombre en el Paseo de la Torre de la Vega

El dibujante torrelaveguense Álvaro Martínez Bueno, ganador del Premio Eisner, conocido como el 'Oscar del cómic', tendrá su nombre en el Paseo de la Torre de la Vega.

El acto tendrá lugar este viernes 22, a las 17.00 horas, y, como en ocasiones anteriores, el homenajeado será recibido por el Grupo de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

Así lo ha anunciado este martes la concejala Comercio y Turismo de Torrelavega, Cristina García Viñas, quien ha señalado que con este acto el municipio quiere reconocer su “talento y prestigio profesional”.

“Es más que merecido que su nombre forme parte de este paseo de destacados torrelaveguenses”, ha afirmado García Viñas, que ha recordado otros nombres ya han recibido este reconocimiento, como el bailarín y coreógrafo Poty, el cineasta y académico Manuel Gutiérrez Aragón y el actor Antonio Resines,

Álvaro Martínez Bueno (Torrelavega, 1982) fue galardonado con el Eisner 2022 por la serie 'The nice house on the lake', escrita por James Tynion IV y publicada por el sello Black Label de DC Comics.

El premio destacó su talento en esta miniserie de terror y ciencia ficción contemporánea donde Martínez Bueno creó desde cero un universo de ciencia ficción inspirado en muchos de los temores que han afectado a la sociedad durante los últimos tiempos de pandemia.

El Paseo de la Torre de la Vega, creado para reconocer a aquellos torrelaveguenses destacados profesionalmente y que llevan el nombre de Torrelavega por donde van, discurre en la calle Serafín Escalante, desde la Plaza de la Estrella hasta la confluencia con Ruiz Tagle, donde está la escultura de gran tamaño que lo da nombre.

Se trata de la réplica de la Torre de la Vega realizada por el artista Fran Querol con cuatro puertas que simbolizan el “cruce de caminos de Torrelavega” y que recuerda los orígenes de Torrelavega y la fundación de la ciudad.