Al papa Francisco

Señora Gotera, me parece bien que a usted no le guste el formato de respuesta a un comentario. A mí tampoco me entusiasma, pero es el que acordé con el director del periódico, qué le vamos a hacer. Lo que sí puedo asegurarle es que para mí no resulta cómodo, sino todo lo contrario. Me resultaría mucho más fácil escribir sobre lo que me diera la gana, se lo aseguro, porque es muy cierto que, como usted dice, no tengo ningún problema “al enfrentarme con una cuartilla en blanco”. Faltaría más. Después de años y miles de columnas escritas, ¿por qué iba a tenerlo? A mí me gusta leer la prensa y siempre encuentro asuntos que me interesan y sobre los que escribiría de buena gana, pero no puedo: tengo que encontrar un comentario sobre el que debatir. Y eso resulta dificilísimo, al menos para mí. Hoy por ejemplo contamos con tres, nada menos que tres artículos de opinión sobre una tontería que dijo Arias Cañete. Y los comentarios todos dicen más o menos lo mismo hasta el agotamiento, a menudo acompañado de insultos y palabras gruesas. ¿No resulta aburrido? Por otra parte, ¿qué importancia real tiene esa metedura de pata de Arias Cañete? A mi modo de ver, muy poca, casi ninguna, no es más que una anécdota. ¿Vale la pena escandalizarse tanto? A mí me parece que no y me ocurre algo más grave: en cuanto hay unanimidad sobre un asunto, deja de interesarme.

Debe de ser un problema hormonal o algo del metabolismo, pero a mí las cuestiones en las que todo el mundo está de acuerdo, además de aburrirme, me parece que no merecen una opinión. Opinar, como suelo decir, significa arriesgarse, estar a no tener razón. Si se opina de algo con lo que no se puede estar en desacuerdo, a mí me parece un fraude intelectual y un desalojo del interlocutor, que sólo puede asentir. Como si no existiera, puesto que no puede tener una opinión distinta, ya que no la hay. En este caso, por ejemplo, estoy convencido de que, lo confiese o no, hasta el propio Arias Cañete está de acuerdo. Sin duda piensa que en mala hora se le ocurrió soltar esa bobada. Por tanto, a mí me parece inútil hablar de algo que no es opinable. Una opinión es, según la Academia Española, el “dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”. La clave está, por supuesto, en el cuestionable. Si algo es incuestionable (como lo es la metedura de pata de Arias Cañete) ya no podemos opinar sobre ello. Lo único que haremos será cargarnos de razón, como una pila, complacernos en nuestra propia bondad, porque nosotros no somos como ellos. A mí eso es algo que no me entretiene nada.

¿Estará usted de acuerdo conmigo en que buena parte de los comentarios suelen regodearse en tener razón en asuntos incuestionables? En ese caso, entenderá que no me resulte tan sencillo ni cómodo como usted cree ceñirme a este formato. Hay días, se lo aseguro, en los que paso horas buscando algo que sea cuestionable, sobre lo que se pueda tener un punto de vista diferente.