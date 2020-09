CCOO recurrirá ante el TSJ la sentencia sobre las tablas salariales del convenio del Campo de Ciudad Real

CCOO de Castilla-La Mancha recurrirá ante el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) la sentencia del juzgado de lo social nº 3 de Ciudad Real que desestima la demanda interpuesta por el sindicato y por FICA-UGT para solicitar el reconocimiento del derecho a adaptar las tablas salariales del convenio colectivo del Campo de Ciudad Real al SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Así lo ha hecho público el sindicato tras conocer el fallo de la magistrada-juez de primera instancia, pero entiende que no responde a la controversia jurídica realmente sometida a su consideración.

Según CCOO, la sentencia se basa en la “infundada creencia de que lo que los sindicatos solicitábamos en nuestra demanda era elevar el salario base de todas las categorías del convenio colectivo hasta igualarlos al menos al SMI”.

Así, señalada el sindicato, que “se nos recuerda al respecto que además del salario base hay otros conceptos que integran el salario, como las pagas extraordinarias, de beneficios, antigüedad y los distintos pluses que perciben los trabajadores; y que el TS ya sentenció en 1989 que, si sumando todas estas percepciones se supera el SMI vigente, no es necesario revisar las tablas salariales”.

Sin embargo, a juicio del sindicato, la suma de los conceptos retributivos que el convenio del campo de Ciudad Real establece como de percepción obligatoria -salario base, pagas extras y paga de beneficio- se queda por debajo del SMI.

Así señala que para llegar a cobrar el SMI, los trabajadores afectados por el convenio de Campo de Ciudad Real necesitan cobrar otros pluses o complementos que en absoluto tienen garantizados: así, no cobran el plus de antigüedad sin cumplir al menos tres años en el puesto; ni el plus de distancia si no precisan realizar desplazamientos; y lo mismo respecto a los demás pluses previstos en el convenio: dietas, salario a la parte en ganadería, nocturnidad y toxicidad, penosidad o peligrosidad.

La magistrada-juez admite textualmente en los fundamentos de su sentencia que “en el caso que haya trabajadores cuyo salario en conjunto y cómputo anual sea inferior a la cuantía del SMI vigente en cada momento deberá ser modificado en la cuantía necesaria”

Así esto es lo que el sindicato va a reclamar ahora ante el TSJ: “Adaptar las tablas salariales del convenio colectivo del Campo de Ciudad Real al SMI vigente; porque, efectivamente, tras las subidas del SMI en 2019 y 2020 (22,3% y 5,5%, respectivamente), hay trabajadores agrarios de esta provincia cuyo salario de convenio, en conjunto y cómputo anual, es inferior a la cuantía del SMI”.

Rectificación

Respecto a las peticiones de “rectificación” que señalaron los responsables de ASAJA en la rueda de prensa convocada para dar cuenta de la sentencia, CCOO señala que “nos acusa de desprestigiar con algunas de nuestras declaraciones no solo a la propia patronal, sino incluso a todo el sector agrario de la provincia. Al líder patronal, Pedro Barato le consta que nunca ha sido tal nuestra intención. Así se lo expresó por escrito el secretario general de CCOO-Industria CLM en la carta que le remitió este verano para tratar de buscar soluciones a la cuestión de las tablas salariales”.

Asimismo, CCOO ha señalado que les preocupa, aunque no les extraña, “la rotunda negativa de Asaja Ciudad Real a abordar la negociación de un convenio regional del campo. Por algo es, de las cinco patronales agrarias de la región, la que mantiene los salarios más bajos; incluso por debajo del SMI”.

Por último, han reiteramos “nuestra permanente disposición al diálogo con la patronal Asaja, en todos y cada uno de sus ámbitos territoriales, para abordar, con la voluntad de acordar, cuantas cuestiones afecten a las relaciones laborales en la actividad agraria de la región, desde las tablas salariales del convenio provincial de Ciudad Real a la negociación de un convenio regional de Campo. O, para empezar, de un salario de ámbito regional para las campañas agrícolas”.