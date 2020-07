¿Podemos comunicarnos en español sin palabras?

La Universidad de Alcalá (UAH) cuenta con el primer diccionario interactivo y audiovisual de gestos, un inventario de gestos básicos, de uso habitual en España, en formato de libro interactivo digital. El trabajo de una década se ha traducido en esta obra de la que Ana Mª Cestero es autora junto a Mar Forment, Mª José Gelabert y Emma Martinell. La Institución académica ha publicado este trabajo en abierto, por tanto es de libre acceso, por lo que se puede conseguir en diferentes lugares y en la biblioteca de la UAH.

“La idea de hacer este diccionario surgió hace ya diez años, cuando las autoras convinieron en que era el momento de actualizar los datos que teníamos sobre gestos básicos del español, y ofrecerlo en un formato audiovisual de manera que pudiera ser de utilidad para personas que no conocían la lengua y la cultura, es decir, que pudiera servir para la enseñanza de español como lengua extranjera o segunda, en la mediación intercultural, en la traducción e interpretación, entre otras”, señala Cestero.

Poco a poco, a medida que se iba confeccionando y que se desarrollaban las nuevas tecnologías se dieron cuenta de que el formato debía ser, necesariamente, digital. “Ha sido un trabajo bastante costoso en tiempo y esfuerzo, pero estamos muy contentas del resultado final”.

Se trata de un diccionario audiovisual de gestos españoles de uso común y frecuente. Sus autoras consideran que será muy útil, sobre todo, para aprendices de español como lengua segunda o extranjera y para profesores de español como lengua adicional. Ahora bien, su uso será, esperan, productivo en otros ámbitos, como es la traducción y la interpretación, los negocios y la empresa, la ingeniería lingüística o comunicativa, la mediación intercultural, la lingüística clínica o la lingüística forense.

“Es un diccionario que cuenta con 156 entradas estructuradas en macrofunciones comunicativas. Es audiovisual, por lo que cuenta con 278 diálogos representados en los que se puede ver el gesto descrito y además es interactivo, de manera que se puede navegar por toda la obra y enlazar de unas entradas a otras y de unos gestos a otros”, señala Cestero.

La importancia de la comunicación no verbal

Según Ana Mª Cestero, la comunicación no verbal tiene “gran importancia” en la comunicación humana, de hecho “es completamente imposible” comunicarnos sin hacer uso de signos no verbales paralingüísticos y quinésicos. “Cuando producimos cualquier acto de comunicación o de habla no usamos solo palabras sino que siempre se coestructura lo que decimos, cómo lo decimos y cómo lo hacemos, esto es, lenguaje, paralenguaje y quinésica. Es imposible no usar signos no verbales y además, en muchas ocasiones permiten comunicaciones simultáneas”.

Para una de las autoras de este diccionario, los españoles somos una cultura con un repertorio de signos no verbales de gran rendimiento funcional. “Lo que nos caracteriza, como a otras culturas mediterráneas, también llamadas de contacto es precisamente el uso habitual de un repertorio no verbal extraordinario, de gestos y de elementos cuasi-léxicos sobre todo”.

“Dado que la comunicación no verbal es cultural, son muchos los signos que tenemos diferentes a los de otras culturas, en forma o en función, por ejemplo, nuestro gestos para indicar mucha gente o un montón. Por ello, no se puede indicar un signo u otro como identificativo ya que las diferencias culturales son muchas y dependiendo de con qué cultura se compare encontramos diferencias muy significativas. Muestra de ello es nuestro sí y nuestro no gestual con la cabeza que en Bulgaria, por ejemplo, se interpretan al revés”.