Titulares de prensa para el drama del Mar Menor

En IU Valdepeñas nos hemos sensibilizado a golpe de titular periodístico sobre lo que le está pasando al Mar Menor. Creemos que las noticias que nos llegan son inquietantes y significativas. Inquietantes por lo que se puede calificar de catástrofe medioambiental sin paliativos y significativas porque sacan a la luz gravísimos defectos de nuestra cultura y política medioambientales, de nuestro funcionamiento institucional y social para abordar nuestros problemas y construir alternativas.

Por supuesto las noticias hablan de esas alternativas. Por ejemplo, la noticia de que Unidas Podemos quiere montar una campaña para que el Mar Menor sea parque regional y se plantea registrar una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para lograr "soluciones definitivas" para la albufera. La iniciativa plantea crear una franja de protección en torno al Mar Menor, incorporando zonas ya protegidas como Calblanque y Las Salinas de San Pedro. "Un espacio libre de nitratos y de pelotazos inmobiliarios", agregó el diputado nacional por Murcia de Podemos, Javier Sánchez Serna. Otra de las propuestas de la iniciativa es la imposición de una tasa ambiental a las multinacionales de la agroindustria. Lo recaudado se destinaría a cofinanciar las inversiones necesarias para la protección y recuperación del Mar Menor, creando una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.

Si tuviéramos que explicar los pormenores colaterales de este endemoniado fracaso medioambiental no tendríamos espacio suficiente con un artículo, por mucho que queramos realizar una síntesis. Sin contar con la diversidad de temas relacionados con el asunto central y que nos presentan un cuadro nauseabundo no sólo por lo mal que huele la materia muerta en descomposición sino por la descomposición de la política, de una industria chapucera y de unos intereses impresentables. Lean, por si la vida no les da para estudiar a fondo el tema, un listado de los titulares de los periódicos que han abordado distintos aspectos de la debacle y háganse una idea de cómo las diferentes partes del drama se conectan:

· La desidia institucional está acabando con el Mar Menor.

· El Gobierno autonómico tiene la mayor parte de competencias para resolver la situación.

· Los daños van a peor.

· Los vertidos de los regadíos ilegales enquistan la tragedia del Mar Menor.

· 8.500 hectáreas de regadíos ilegales.

· Nitratos, competencia autónoma.

· Cinco toneladas de nitratos de vertidos al día.

· El Mar Menor sufre su mayor crisis por los vertidos de la agricultura sin control con cinco toneladas de peces muertos.

· "Mirar para otro lado".

· Inacción y pelea política.

· La 'mancha' de peces muertos se amplía.

· El Plan Vertido Cero. Es una enorme falacia.

· "Lo que no va a hacer el Ministerio es dar nuevas recursos de riego si no hay una práctica agraria correcta, porque si no, el acuífero seguiría contaminado".

· "Hay un negacionismo respecto al Mar Menor, sobre todo del gobierno de Murcia".

· Diez días de anoxia en el Mar Menor: "No puedes bañarte del olor a putrefacción de los peces muertos".

· Mar Menor: otra tomadura de pelo.

· Protestas en defensa del Mar Menor con La Vuelta Ciclista de fondo.

· Culpables y soluciones.

· Ley de protección del Mar Menor.

· Alternativas para salvar la albufera.

Tenemos una enorme e ineludible responsabilidad. Frenar a los ambiciosos que quieren potenciar sus ganancias a costa de nuestra propia vida sobre un planeta moribundo. No digáis que la vida no os da para enterarse de lo que pasa, para reconocer los problemas, para luchar por las alternativas. ¿Tienes tiempo para añadir tu firma a un manifiesto? ¿Tienes tiempo para sumar tu opinión a la de tantas otras gentes que no quieren que el Mar Menor sea también un mar muerto?