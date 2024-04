El Ayuntamiento de Valladolid aprueba mantener la colaboración en memoria histórica con Vox en contra

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes, con los votos de PP, PSOE y VTLP y la negativa de Vox, mantener la colaboración con las asociaciones de memoria histórica, mientras que ha respaldado, con los votos de PP y Vox, el contenido de la proposición de Ley de Concordia presentada por ambos partidos en las Cortes de Castilla y León.

El acuerdo votado por PP, PSOE y VTLP incluye el reconocimiento a las aportaciones en esta materia del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), y el exvicepresidente y exportavoz autonómico, José Antonio de Santiago Juárez (PP), como promotores del actual Decreto autonómico que pretende derogar la futura ley, mientras que Vox ha rechazado también este punto.

La votación ha tenido lugar tras sendas mociones presentadas por el PSOE y VTLP y debatidas en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, ante el que ha tomado la palabra el presidente de la Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL, José Ignacio Fernández, que ha recordado que la Ley estatal de Memoria Democrática es de rango superior a la iniciativa autonómica y que ha demandado la implicación del equipo de gobierno para eliminar simbología franquista.

Una idea que también ha compartido la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, en la que ha hecho “una clara defensa” del decreto de Memoria Histórica del presidente Herrera, que también ha criticado que el término concordia no existe en el ordenamiento jurídico español y que “lleva a confusión entre víctimas y verdugos”.

Por su parte, el edil de Vox Víctor Manuel Martín ha rechazado ambas mociones y ha pedido dejar “los debates históricos para los historiadores”, ha reprochado a PSOE y VTLP de asumir “la leyenda negra y el relato woke” y ha cifrado los muertos, heridos, atentados y ataques a centros religiosos para rechazar la idea de que la II República fue “un régimen de amplias libertades”.

El concejal del PP Rodrigo Nieto ha recordado que su formación “ha condenado y condena el golpe de 1936 y la dictadura franquista” y ha subrayado que todos los ciudadanos tienen “derecho a enterrar a sus muertos”, aunque ha aprovechado su intervención para criticar los pactos del PSOE con EH Bildu.

Hipocresía y libertad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha centrado su intervención en el alcalde, Jesús Julio Carnero, al que ya acusó de hipocresía por acudir a un acto de reparación a los represaliados de la dictadura el pasado 14 de abril en el cementerio del Carmen, en Valladolid.

“Es incompatible honrar a las víctimas y gobernar con quienes justifican a sus verdugos, porque no se puede apoyar la memoria histórica y al mismo tiempo blanquear el franquismo”, ha reprochado Herrero, que ha retado al regidor a gobernar en solitario.

En respuesta a la intervención de Vox, Herrero ha enumerado algunas cifras de la Guerra Civil - 600.000 muertos, medio millón de exiliados, 350.000 prisioneros en 180 campos de concentración de los que 15.000 que terminaron en campos de concentración nazis - y de la posguerra, con 35.000 bebés robados y 50.000 asesinados.

Carnero ha tomado la palabra para agradecer “el trabajo difícil, complicado y comprometido” de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid(ARMH) y ha asegurado que acudió a ese acto “en completa libertad” y movido los principios de “humanidad” y “justicia”.

“Mi libertad es mi libertad, lo diga Agamenón o lo diga su porquero, y en ella me voy a conducir como me he conducido durante 60 años y lo que me reste de vida, me deje o no me deje una pandemia”, ha zanjado.