Cullera habilita 1.755 places de pàrquing públic per a la campanya d'estiu

Cullera oferirà enguany un total de 1.755 places d’estacionament de cara a la campanya d'estiu. Aquestes places es distribueixen entre els pàrquings de la Rada (455), pàrquing Enrique Chulio (803), pàrquing Avinguda País Valencià-Andrés Piles (309) i el pàrquing del Caminàs (188), aquestes últimes s’inclouen enguany després de retirar els barracons provisionals del CEIP Sant Antoni de la Mar.

El regidor de Serveis Urbans, Salva Tortajada, ha afirmat que des del consistori s’està aconseguint augmentar les places d'aparcament per les temporades estivals, generant el major nombre possible d’espais al municipi i per a tota aquella gent que tria Cullera per a passar les seues vacances o visitar aquesta ciutat turística.

De fet, tal com ha explicat l’edil Tortajada “en 8 anys hem duplicat l’oferta de pàrquing públic amb l’ampliació del pàrquing Enrique Chulio i la construcció del nou aparcament a la plaça Andrés Piles”. “Mai han hagut tantes places públiques d’aparcament d’estiu a Cullera, i eixa implicació ens permet ser la destinació turística que disposa del major nombre d’aparcament públic prop de la mar”, ha afegit el regidor.

D’aquesta manera, els ciutadans interessats en adquirir el seu abonament d'estacionament han de demanar cita prèvia des del 20 de maig a les 8.30 hores. L’edil ha insistit que “amb la cita prèvia es garanteix poder fer una reserva de plaça, que caldrà formalitzar la compra de l’abonament acudint al pàrquing corresponent en el dia i hora que se li haja assignat a cada persona”.

Es pot demanar cita prèvia electrònicament a través de www.citaprevia.cullera.es, de manera presencial en l'Oficina ATÉN o telefònicament en els números 96.172.00.00 i 96.090.27.73. L’horari d’atenció presencial i telefònica és de dilluns a divendres de 8.30 a 18.00 hores.

Els pàrquings estaran disponibles des del 8 de juny fins al 15 de setembre, exceptuant el pàrquing del Caminàs, que estarà disponible a partir de l’1 de juliol.

A banda d’aquestes places creades per a la temporada estival com a conseqüència de l’alt volum de visitants i ciutadans que tenen la segona residència al municipi, el consistori també ha ampliat en més de 500 les places d’estacionament gratuït en els darrers anys en distintes ubicacions com el Pont de Pedra, el Pont de Ferro, la zona del Prado, el Racó o al costat de l’IES Llopis Marí.

Més de 40 persones contractades

La posada en marxa d’aquests pàrquings públics també permet al consistori contractar a 44 veïns i veïnes del municipi durant quasi 4 mesos, una mesura que permet reforçar l’ocupabilitat durant la temporada estival.