El PP de Mañueco condena la dictadura franquista tras omitirla en la Ley de Concordia

El Partido Popular de Castilla y León ha votado a favor de condenar el golpe de estado de 1936 y la dictadura franquista. Los 'populares' han apoyado al PSOE para sacar adelante una proposición de ley para instar a la Junta con solo Vox en contra de la iniciativa presentada este miércoles en las Cortes de Castilla y León.

La postura del Grupo Popular en las Cortes se suma a la ya empleada por los miembros del PP del Ejecutivo autonómico. Desde el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a consejeros como el de Presidencia, Luis Miguel González Gago, o el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, han tratado de diluir en declaraciones públicas la ausencia de la palabra 'dictadura' o la condena expresa al franquismo en la proposición de Ley de Concordia presentada en Semana Santa junto Vox.

Lo que no han dejado claro, como tampoco lo ha hecho el procurador del PP, Ramiro Ruiz Medrano, encargado de defender la postura de su Grupo, es si incluirán en el texto definitivo esta manifestación. Lo único que coinciden en plantear es que será el debate parlamentario quién así lo fije a sabiendas de que PP y Vox tienen la mayoría en las Cortes de Castilla y León y que el Partido Popular necesita de su socio de Gobierno para aprobar el presupuesto.

El PP vota a favor “en aras del entendimiento”

Ruiz Medrano ha adelantado la intención de voto de su partido “en aras del entendimiento”, contraria a la de su socio de gobierno en la Junta. Las justificaciones pasan por evitar “la división y el enfrentamiento” y reducir el “ruido político” que ha generado la proposición de ley. El representante 'popular' ha lamentado el momento de este debate que se hace antes de que el texto haya llegado al pleno para ser discutido.

El 'popular' ha llamado a debatir desde “los distintos posicionamientos políticos siempre que se considere oportuno, pero hagámoslo sin extremismos ni revanchismos que contribuyan a dividir a los españoles”.

El procurador del PP ha condenado en su intervención el Golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista y ha agregado que su partido también condena “todos los golpes que pervierten la democracia en nuestro país y en todos los países del mundo”.

“Solidaridad y reconocimiento” a las víctimas

El portavoz socialista Luis Tudanca ha justificado la PNL como forma de mostrar “solidaridad y reconocimiento” a las víctimas de la Guerra Civil y a quienes “padecieron persecución, violencia o muerte durante el oscuro periodo de la dictadura franquista”. El texto de la iniciativa aprobado también insta a la Junta a realizar un reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista con la celebración de un acto institucional cada 31 de octubre, colaborar con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y potenciar la investigación de los hechos acontecidos durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición.

Tudanca ha defendido que las “víctimas merecen un reconocimiento” al estar unas reconocidas “durante décadas” y “otras escondidas”. “Unas víctimas durante décadas fueron y estuvieron tiradas en las cunetas y otras fueron subidas a los altares”, ha aseverado para recordar que en Castilla y León existen al menos, 680 fosas y 16.000 represaliados.

El líder socialista ha acusado a PP y Vox de pretender que “cualquier víctima lo sea en silencio y que no se señale a los verdugos”. “A nadie en Alemania, o en el mundo se le ocurriría dudar de quiénes eran los malos, por mucho que hubiera víctimas en ambos bandos. Todos conocen hoy las crueldades del holocausto y del régimen nazi, todos conocen los horrores de los campos de concentración nazis de Auschwitz y nos niegan el derecho y el deber de conocer, por ejemplo, lo que pasó en los campos de concentración de San Marcos o de Miranda de Ebro”, ha afirmado.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha acusado al PP y Vox de querer sustituir la historia por un “acervo de recuerdos individuales fruto de las ensoñaciones franquistas de García-Gallardo”. “No queremos reabrir heridas , pero es que a ustedes les parece legítimo Franco y no Pedro Sánchez”, ha remachado Tudanca.

Es por eso que ha aseverado que la Ley de Concordia de PP y Vox “no hace falta” con la vigente normativa sobre Memoria Democrática. Tudanca también ha indicado que acudirán al Tribunal Constitucional y a las Naciones Unidas si PP y Vox “siguen ahora adelante”.

Vox se queda solo en no condenar al franquismo

La posición de la Vox en el debate de la PNL ha sido acusar al PSOE de “hacer olvidar a los españoles que militantes del PSOE acudieron a casa del líder de la oposición Calvo Sotelo para pegarle dos tiros en la nuca” con leyes como la de Memoria Democrática, como ha defendido David Hierro. El procurador ha enseñado una montaje en la que se veía una imagen de milicianos con los restos óseos de un cura y otra con Pedro Sánchez en su visita a los restos óseos en el Valle de Cuelgamuros.

En su discurso, Hierro ha señalado que el PSOE llama “fascistas” a cualquiera que no comulga con sus ideas. “Fascista fue para el PSOE el Partido Popular de José María Aznar, fascista fue la UPyD de Rosa Díez, fascista fue el Ciudadanos de Rivera y, por supuesto, fascistas somos los de Vox, el partido de Abascal y de Ortega Lara, pero fascistas no son los de Bildu, ni fascistas son los de la izquierda republicana”. El procurador de derecha radical populista ha reiterado que para los socialistas la historia solo cuenta con la “versión oficial que no es otra cosa que su memoria”.

El Grupo Mixto apoya la PNL entre los reproches de Igea a PP y Vox y los insultos de Podemos

A favor de la PNL del PSOE también se han mostrado el Grupo Mixto. Francisco Igea, visiblemente emocionado tornando hacia el enfado hacia el final de su intervención, ha relatado los recuerdos de su familia en la participación en la Guerra Civil y cómo conoció el trabajo que realizan colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. “Tantos años de dolor para que ustedes utilicen esta mierda que han traído aquí para volver a reabrir heridas”, ha reprochado Igea a PP y Vox.

También muy enfadado ha dado cuenta de su postura el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández. En su discurso ha calificado de “fascistas” a Pp y Vox y ha reprochado “que no se puede ser demócrata sin ser antifascista”. Tras bajar de la tribuna de oradores camino a su escaño, Fernández ha gritado a los miembros de PP y Vox “fascistas, fascistas” y “puta vergüenza dan”. Por estas palabras, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), le ha llamado al orden dos veces, además de que el PP le ha solicitado retirar sus palabras.

Soria Ya también ha votado a favor de la PNL aunque su portavoz, Ángel Ceña, ha reprochado que se pierda el tiempo en debatir estas cuestiones. El procurador ha criticado el PP por tener que cambiar de principios tras tener que pasar del decreto de 2018 de la Ley de Concordia para “aprobar el presupuesto”,