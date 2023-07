El PP de León al borde de la ruptura por la imposición de candidatos a la Diputación Provincial

“Cualquier otra opción se entiende enmarcada fuera del Partido Popular”. El chat de alcaldes de León se incendió el domingo por la noche con un mensaje del que fue jefe de gabinete del presidente de la Junta de Castilla y León, Héctor Palencia, en el que implícitamente se apuntaba a la expulsión de quienes no voten a los diputados provinciales que marque el partido. A escasas semanas de que se constituya la Diputación de León, el partido carece de control en la provincia, donde se está moviendo una candidatura alternativa a la oficial. En concreto hay que elegir a 8 diputados provinciales de un total de 11 (ya se han elegido tres, los de los partidos judiciales de Sahagún, Cistierna y La Bañeza), y estos a su vez serán quienes voten al candidato a presidir la Diputación. Los diputados provinciales pueden ser los designados directamente por el partido o los que presenten al menos un tercio de los avales del total de concejales electos. Pero el PP de León intenta que sean sus candidatos oficiales los que estén en la Diputación para garantizarse que la presidirá el candidato oficialista.

En este momento hay dos corrientes, la oficial amparada por la dirección provincial que preside Ester Muñoz y la dirección autonómica con Mañueco a la cabeza y la alternativa que lidera el expresidente del PP de León y senador Javier Santiago Vélez. Según informan fuentes del PP de León esa candidatura alternativa tiene significativamente más apoyos que la oficial y el “aparato” se ha puesto en funcionamiento con presiones a alcaldes y concejales para que avalen y voten a los diputados provinciales “oficiales” de la mano de la dirección provincial. Las mismas fuentes aseguran que durante la mañana del pasado domingo el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago realizó llamadas a concejales instándoles a apoyar las candidaturas oficiales.

Ya en la noche de ese mismo domingo se metió en el whatsapp de alcaldes y portavoces de León (más de 200) a Palencia, que es además de candidato al Congreso, vicesecretario de Organización y Política Municipal del PP de Castilla y León. El mensaje de Palencia era claro: hay que votar a los candidatos que impone el PP de León o “no votar” y cualquier otra opción se entiende “fuera del PP”. En concreto, el mensaje, que el propio Palencia ha reconocido como suyo a este periódico, era el siguiente: “Buenas noches, soy Héctor Palencia, vicesecretario de organización y territorial del PPCyL. Los que lleváis más legislaturas me recordaréis por mi labor de ayuda y colaboración con alcaldes y portavoces en diferentes grupos de whatsapp”, dice.

“Hemos ganado las elecciones a la Diputación de León gracias al trabajo de todos vosotros y vamos a trabajar por dar estabilidad. Antes las diferentes informaciones que han salido publicadas, me veo en la necesidad de informaros de dos situaciones: El comité electoral nacional designó como candidato a presidir la Diputación de León a Raúl Valcarce el pasado 27 de Junio. Los candidatos oficiales a diputados provinciales son: Partido Judicial de León: Paco, Alejandro, Manuel, Miguel Ángel. Astorga: José Miguel. El Bierzo: Raúl, Alfonso, Noelia”, precisa.

“Por tanto, solo existen dos opciones: 1-Votar lo anteriormente indicado y aprobado por el partido. 2- No votar”, afirma. A continuación, con un emoticono de advertencia, indica que “cualquier otra opción se entiende enmarcada fuera del Partido Popular” y que si alguno de ellos “se siente coaccionado o intimidado” tiene su teléfono “para contactar en privado y ayudaros a resolver cualquier situación”. Finaliza el mensaje indicando que todos deben estar “tranquilos” porque en este momento se están “jugando el futuro de España, y en León se necesita un partido fuerte y unido”.

La misiva caldeó los ánimos de un buen número de participantes en el chat que, efectivamente se sintieron coaccionados. Los avales para ser elegido diputado provincial se presentan este martes por la mañana y se vota esa misma tarde, a excepción del partido de Astorga, que se hará el miércoles. El voto, en urna en la Junta Electoral Provincial, es secreto, de ahí que el partido esté intentando controlar el sentido de las votaciones. Pero no sólo fue ese intento de control el que enfadó a los alcaldes y portavoces de León, también la afirmación de Palencia de que las candidaturas oficiales, incluida la del futuro presidente de la Diputación de León, se decidieron el 27 de junio. Porque hasta el pasado domingo el partido no comunicó esta decisión. Es más, el pasado 4 de julio, la presidenta del PP de León, Ester Muñoz, aseguraba en un medio de comunicación que aún no se había designado candidato a la Diputación.

Así las cosas, desde el sector no oficial, que propondría a Javier Santiago Vélez como candidato a la Diputación, aseguran que tienen los avales suficientes para presentar a sus candidatos a diputados provinciales, lo que auparía a Santiago Vélez a la presidencia de la Diputación si salen elegidos. Pero para presidir la Diputación de León, el PP necesitaría el apoyo de Unión del Pueblo Leonés (UPL) o que este partido no apoye al PSOE, dejando que gobierne la lista más votada, que es la del Partido Popular.