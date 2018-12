Los Mossos desaconsejaron por "criterios técnicos" celebrar en la Llotja de Mar el Consejo de Ministras de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra desaconsejaron este martes que el Consejo de Ministras previsto en Barcelona se celebrara en el edificio de la Llotja de Mar, la sede elegida por el Gobierno. Su ubicación céntrica preocupa a la policía catalana por los problemas de movilidad que podrían acarrear las protestas previstas ese día, ha adelantado este jueves La Vanguardia y ha confirmado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, en una entrevista en Onda Cero.

Con "criterios técnicos y no políticos", ha subrayado Artadi, los mandos de la policía catalana detallaron que la Casa Llotja de Mar "no era el sitio más idóneo para no afectar a la normalidad de la vida en Barcelona", más aún siendo el último día de colegio antes de Navidad. Según la portavoz del Ejecutivo catalán, el Gobierno puso sobre la mesa alternativas más alejadas del centro de la ciudad, como el palcete Albéniz, en Montjuïc, pero se acabó decantando por la Llotja, que se encuentra frente al Puerto de Barcelona y muy cerca de arterias clave para el tráfico de la capital catalana como son la Ronda Litoral o la Vía Laietana.

La reunión técnica en la que los Mossos plantearon sus reservas era uno de los encuentros ordinarios que se vienen celebrando con los mandos de la Policía como consecuencia de las bilaterales que se han ido convocando tras la Junta de Seguridad del 6 de septiembre, a la que asistió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, bajo la presidencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra. En esta ocasión, trataron cuestiones relativas al Consejo de Ministros.

Para el 21 de diciembre se espera un amplio despliegue de las brigadas de antidisturbios de los Mossos para proteger la Llotja y facilitar el acceso a los miembros del Ejecutivo central. El dispositivo podría contar con el apoyo de unos 400 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios de la Policía Nacional.

Los CDR convocan en la Llotja por la mañana

Los Comités de Defensa de la República (CDR) y otros colectivos independentistas han llamado desde hace días a paralizar Catalunya durante ese día. Su intención, según han desvelado este jueves, es rodear el edificio de la Llotja desde primera hora de la mañana. Preguntada Artadi sobre si llama a los CDR a no boicotear la presencia del Gobierno en Catalunya, ha expresado: "Hacemos un llamamiento siempre y a todo el mundo a tener actitudes cívicas y pacíficas, que es la que siempre ha tenido el movimiento independentista".

Artadi ha expresado que ante esta cita "hay malestar en una parte de la sociedad catalana" no tanto por la reunión en sí, sino por la fecha escogida. Ha abundado que dicha fecha "para parte de la población suena a punto de provocación, porque es el día que justo hará un año de unas elecciones impuestas por Mariano Rajoy en el que el independentismo tuvo que hacer una campaña muy complicada con los líderes en prisión y en el exilio".

Unas elecciones catalanas que, según ella, "han tenido unos resultados electorales que no se han podido implementar por la intervención de los jueces españoles", con cuatro intentos de investidura fallidos, ha precisado. Asimismo, ha indicado que según sus datos, no se produce un Consejo de Ministros en Barcelona "desde la época de Franco".