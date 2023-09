Arantxa Sánchez Vicario evitará la prisión tras un acuerdo con la Fiscalía en su juicio por alzamiento de bienes

La extenista Arantxa Sánchez Vicario no entrará en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y con la acusación particular del Banco de Luxemburgo por el que, como máximo, será condenada a dos años de prisión por urdir un plan junto a su exmarido Josep Santacana para evitar el pago de una deuda.

Tanto la Fiscalía como la acusación han rebajado de cuatro a dos años la petición de pena para la exdeportista en la cuarta sesión del juicio celebrada este viernes en el Juzgado Penal 25 de Barcelona, informa EFE.

El letrado de la defensa de Sánchez Vicario ha aceptado la pena de dos años que le solicitan las dos acusaciones y ha pedido la suspensión del ingreso en prisión en caso de que finalmente sea condenada, algo a lo que la Fiscalía y el banco no se han opuesto. En el caso de Santacana, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el banco han mantenido la petición de cuatro años de cárcel.

La extenista alegó que su entonces marido Josep Santacana fue el responsable de gestionar su patrimonio desde 2009 y le responabilizó en su totalidad de los hechos por los que está acusada.

Según la Fiscalía, Sánchez Vicario, “bajo las consignas” de su exmarido y en colaboración con otros cinco acusados, “idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio” para eludir la deuda que tenían con el Banco de Luxemburgo. La entidad se había querellado contra la pareja después de intentar sin éxito, desde el año 2010, cobrar las cantidades con que avaló a la tenista para pagar una multa de 5,2 millones euros por un anterior fraude a Hacienda.

Visiblemente nerviosa –ha llorado durante su declaración y ha pedido agua– la extenista descargó en Santacana toda la responsabilidad de su patrimonio. “Yo no sabía gestionar. Yo me dedicaba a jugar al tenis. Siempre me he fiado de las personas que tenía alrededor, en aquel momento, mi marido que estaba a mi lado”, declaró Sánchez Vicario.