La extenista Arantxa Sánchez Vicario, en su juicio por alzamiento de bienes: “Mi exmarido es el que organizó todo”

La extenista Arantxa Sánchez Vicario ha alegado este martes, durante el juicio en el que está acusada de alzamiento de bienes, que su entonces marido Josep Santacana fue el responsable de gestionar su patrimonio desde 2009. La triple ganadora de Roland Garros ha responsabilizado en su totalidad a su exmarido de los hechos por los que está acusada.

Ante el juzgado de lo Penal 25 de Barcelona ha arrancado este martes el juicio contra Sánchez Vicario y Santacana en el que la Fiscalía les pide cuatro años de prisión por urdir un plan para descapitalizar su patrimonio y evitar el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo.

Según la Fiscalía, Sánchez Vicario, “bajo las consignas” de su exmarido y en colaboración con otros cinco acusados, “idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio” para eludir la deuda que tenían con el Banco de Luxemburgo. La entidad se había querellado contra la pareja después de intentar sin éxito, desde el año 2010, cobrar las cantidades con que avaló a la tenista para pagar una multa de 5,2 millones euros por un anterior fraude a Hacienda.

Visiblemente nerviosa –ha llorado durante su declaración y ha pedido agua– la extenista ha descargado en Santacana toda la responsabilidad de su patrimonio. “Yo no sabía gestionar. Yo me dedicaba a jugar al tenis. Siempre me he fiado de las personas que tenía alrededor, en aquel momento, mi marido que estaba a mi lado”, ha declarado Sánchez Vicario, informa Europa Press.

En un principio, ha explicado, era su padre quien gestionaba su dinero, pero posteriormente cedió sus poderes a Santacana. “Me he equivocado y por eso estoy aquí”, ha añadido, tras precisar que solo tiene estudios de Bachillerato y que, hasta 2009, momento en que Santacana asume el control de sus cuentas, había acumulado un patrimonio de más de 20 millones de dólares gracias a su carrera deportiva.

La extenista ha asegurado que su ya exmarido nunca le informó de esas gestiones y que ahora está haciendo un “esfuerzo estratosférico” para pagar al banco lo que le debe. Incluso ha destinado hasta 600.000 euros procedentes de los premios que le corresponden como medallista olímpica. “Mi exmarido es el que organizó todo”, ha apostillado.

Actualmente vive en Miami (Estados Unidos), da clases de tenis y, con ayuda de sus amigos, intenta completar ese pago. La extenista ha dicho que ha pagado ya 1,9 millones de euros al Banco de Luxemburgo.