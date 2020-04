El epidemiólogo Antoni Trilla vería "prudente" mantener el confinamiento estricto más allá del lunes

El jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmado que sería "prudente" desde el punto de vista sanitario mantener el confinamiento estricto más allá del lunes. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha dicho que hay que asegurar la tendencia a la baja de casos y de entradas en las UCI y poder así "afrontar el final de mes con más capacidad para liberar determinadas actividades".

El epidemiólogo también ha asegurado que el Gobierno no ha consultado todavía al comité científico sobre el levantamiento del confinamiento estricto que se podría dar a partir del lunes, pero dijo que si siguen la "tónica" de las últimas veces lo podrían hacer el sábado por la mañana. Por otra parte, ha asegurado que la Conselleria de Salut debería haber tomado el control de las residencias "quizás un poco antes".



Trilla ha apuntado que aún no se han concretado las medidas ni el calendario y ha afirmado que la realidad es que se mantiene el confinamiento estricto "al menos hasta el lunes". No obstante, ha apuntado que una cosa es pensar las medidas "y otra ejecutarlas". Trilla ha alertado de que si las UCI siguen al límite de capacidad, "cualquier aumento puede hacer que lo que se ha aguantado no haya servido para nada".

Por ello, ha pedido mantener el confinamiento "de la manera más estricta posible" y ha asegurado que recuperar la vida "tardará todavía". "Cualquier intento de 'hago un poco lo que quiero' puede tener consecuencias importantes", ha afirmado. Además, ha apuntado que en Cataluña la situación está "un poco" más atrasada que en Madrid y que todavía los centros sanitarios están "muy llenos".

En cuanto a las residencias, ha afirmado que en estos centros se da un "cóctel explosivo" ya que hay gente mayor que es vulnerable ante el virus y hay "falta de medidas de control". El experto ha añadido que, sin embargo, la situación que se vive en las residencias de Cataluña se ha dado en otros países del mundo.