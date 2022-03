Junts corrige a la consellera de Justicia por abrirse a pactos de gobierno con el PSC

“Junts per Catalunya no se plantea en ningún caso acuerdos de gobierno en la Generalitat con partidos que no forman parte de esta mayoría independentista”. Con esta contundencia ha corregido Junts a la consellera de Justicia Lourdes Ciuró, miembro del partido, que este fin de semana se había abierto a explorar pactos con el PSC en el Govern. La formación que lidera Jordi Sànchez ha emitido un comunicado este domingo en el que asegura que desautoriza a Ciuró y enmienda algunas de las afirmaciones que había hecho en una entrevista concedida a Nació Digital, que ha levantado polvareda entre las filas del partido.

La consellera de Justicia se había mostrado dispuesta a seguir suscribiendo pactos con los socialistas en gobiernos municipales e, incluso, abriéndose a hacerlos incluso en la Generalitat. “El PSC es la primera fuerza del país ahora mismo. Y ERC está pactando en Madrid. Si el 52% no existe, lo que no vamos a hacer nosotros es autoexcluirnos del terreno de juego, que es lo que quisieran nuestros rivales políticos. Porque ahora esto ya va de rivalidades políticas. Debemos jugar la misma partida que juega todo el mundo”, había asegurado Ciuró en la entrevista publicada este sábado.

En el comunicado emitido por Junts cita a la dirección del partido para desautorizar las palabras de la consellera. “Tras las declaraciones de la consejera Lourdes Ciuró en una entrevista periodística, la ejecutiva de Junts ha reafirmado que la estrategia del partido pasa por aplicar el mandato de las elecciones del 14 de febrero, que dio la victoria al independentismo con mayoría del 52% de los votos”, afirman, tras lo que descartan acuerdos para llegar al Govern con el partido de Salvador Illa.

En la política de alianzas de Junts siembre había,sido un tabú la posibilidad de llegar a pactos de gobierno con el PSC en el conjunto de Catalunya, pese a que ambas formaciones gobiernan juntas en diversos ayuntamientos y, también, en la Diputación de Barcelona. A lo largo de esta legislatura, además, Junts ha mostrado coincidencias con el PSC en cuestiones como la ampliación del Aeropuerto de El Prat, así como en cuestiones económicas. Los dos partidos también se han alienado recientemente en las primeras decisiones en el seno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, donde han chocado con ERC por la destitución de cuatro cargos directivos.