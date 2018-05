ERC da por hecho el sí a Pedro Sánchez mientras el PDeCAT pactará su posición con el PNV

Los ocho diputados del PDeCAT no tienen decidido qué votarán en la moción de censura a Mariano Rajoy a menos de 48 horas de que comience. Ni siquiera después de que el PNV haya asegurado que "irá hasta donde lleguen los catalanes". Aunque el grupo de los exconvergentes se decantaba en principio por facilitar la salida de Rajoy de Moncloa, en las últimas horas no daban nada por hecho. Sea cual sea la decisión final, la voluntad recíproca es votar lo mismo que el PNV.

Después de que Ciudadanos haya cerrado la puerta a apoyar la moción de censura, esta solo puede prosperar si tanto PDeCAT como PNV dan sus votos a favor. Por esta razón los nacionalistas catalanes ven lógico ligar las posiciones de ambos. La formación reunirá este miércoles a su plana mayor para evaluar la situación, aunque fuentes exconvergentes explican que solo tomarán posición definitiva una vez escuchen a Pedro Sánchez, en el pleno del jueves.

Desde el entorno de Carles Puigdemont se ha apostado en las últimas horas por la abstención, que en definitiva significa dejar a Sánchez fuera de Moncloa. Aunque JxCat es una candidatura que solo tiene diputados en el Parlament, los postulados que defienden estos en Barcelona tienen peso en el grupo del PDeCAT de Madrid. La corriente de Puigdemont ha sido reacia desde el primer momento a la moción, y en las últimas horas ha reclamado al PDeCAT una abstención de partida, aunque siempre abiertos a negociar.

La negociación, como tal, no ha llegado. Lo que sí ha habido es una reunión entre el secretario de organización del PSOE, José Luís Ábalos, y el portavoz catalán, Carles Campuzando. Este último se ha limitado a valorar positivamente la toma de contacto y a trasladar la conversación a su partido. Desde el PSOE se han negado reiteradamente a entrar en un intercambio con los independentistas, limitando la decisión sobre la moción de censura a si Rajoy debe permanecer en la presidencia o no.

"Sánchez debe decidir si quiere una moción de censura 'fake' o una para echar realmente a Rajoy", advirtió este lunes el diputado del PDeCAT Carles Campuzano. En el grupo no ocultan su malestar por el veto a la negociación del PSOE. Eso no implica que no piensen acudir al Pleno de este jueves con voluntad de escuchar a Sánchez. Todo lo contrario, los 8 diputados se sentarán en sus escaños con boli y papel, porque de lo que allí se diga dependerá la decisión sobre sus votos. "Sánchez puede acabar de estropearlo o puede arreglarlo", aseguran fuentes de la formación.

ERC tiene menos dudas de que sus votos irán al bloque del 'sí'. Igual que el PDeCAT, afean al equipo de Pedro Sánchez haberse negado a negociar nada con ellos pese a la reunión mantenida con Joan Tardà. Una situación que, según apuntan desde el partido republicano, puede convertirse en el principal problema para que el líder del PSOE consiga el apoyo del resto de partidos.

Con todo, por los votos de Joan Tardà y Gabriel Rufián no quedará, hagan lo que hagan los demás. Los republicanos consideran que no pueden hacer otra cosa que prestar sus apoyos para echar al PP de la Moncloa, como ya hicieron en la moción impulsada por Pablo Iglesias hace ahora un año. ERC calcula que la moción de censura no tiene ningún coste para ellos y que abrir una grieta en lo que llaman "bloque del 155" es positivo para los independentistas. Con las encuestas a favor, tampoco ven mal un adelanto electoral.