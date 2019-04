Los socios de ERC en las generales dan por hecho que Junqueras no recogerá el acta de diputado

Comunistes de Catalunya, formación aliada de ERC en las generales a través de la coalición ERC-Sobiranistes, da por hecho que Oriol Junqueras no podrá coger su acta de diputado. En un documento político que Comunistes ha colgado en su web, la formación indica que la posición conseguida para su líder, Joan Josep Nuet, que acude como número cuatro en la candidatura de Junqueras, debe entenderse en realidad como un número tres, ya que el cabeza de lista "no cogerá el acta".

"La coalición entre Sobiranistes y ERC cumple los acuerdos del Comité Central del 21 de febrero. El acuerdo político alcanzado asegura recursos económicos y humanos para el Partido, dos diputados o un diputado y una senadora (los camaradas Joan Josep Nuet, número 3 efectivo, y Adelina Escandell, número 9 efectivo) y preserva la independencia política asegurando la libertad de voto de nuestras representantes", afirma el documento. En una aclaración a pie de página añade: "Los números reales son el 4 y el 10 pero la lista es encabezada por Oriol Junqueras, que no cogerá el acta, y la lista correrá".

Fragmento del documento hecho público por Comunistes

Fuentes de Comunistes explican que es una cuestión que "se da por hecha implícitamente", aunque no ha sido pactada con ERC. "No está escrito en ningún sitio pero todos lo hemos dado por hecho", aseguran. Pese a eso, la formación comunista lo ha plasmado así en un documento propio, publicado como informe del Comité Central del pasado 23 de marzo, que finalmente ha decidido retirar. En él evaluaban los diferentes pactos alcanzados entre formaciones, asegurando que el de EUiA y En Comú Podem no cumple con sus condiciones previas, mientras que el de Sobiranistes con ERC sí lo hará cuando la lista corra.

ERC, por su parte, explica a este diario que ellos en ningún momento se han comprometido a que Junqueras no recoja el acta ni dan por hecho que eso vaya a ser así. Según indican, la voluntad de su jefe de filas es pelear jurídicamente por entrar al Congreso como diputado y, por tanto, tomar posesión de su escaño.

Eso no quita, indican estas mismas fuentes, que los republicanos sean conscientes de las dificultades que se encontrará Junqueras para poder tomar su acta, ya que el acto de toma de posesión es presencial ante la Junta Electoral y, por lo tanto, la salida de la prisión para adquirir el escaño debe ser autorizada por el mismo tribunal que ahora le juzga en el Supremo.

La asunción de Comunistes de que Nuet acudirá en una tercera posición efectiva debido a que Junqueras no tomará el acta ha sorprendido en ERC debido a que, en el partido republicano, siempre han negado que el exvicepresident tenga intención de renunciar. Además, en el momento de las elecciones el líder independentista aún no tendrá sentencia en el juicio que se sigue contra él y otras 11 personas en el Tribunal Supremo, por lo que mantendrá sus derechos electorales plenos.

Ahora bien, los republicanos sí reconocen que hay altas probabilidades de que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, Junqueras quede inhabilitado. "Nuestra voluntad es comenzar la legislatura con Junqueras en el Congreso, aunque conocemos cómo se ha comportado el Estado español y por eso sabemos que es poco probable que Junqueras sea absuelto, como debería", explica un portavoz de ERC. Así pues, siempre según estas fuentes, lo que los republicanos habrían podido trasladar a Comunistas es que Nuet podría convertirse en número tres cuando Junqueras fuese inhabilitado, pero no antes.