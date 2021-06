PP y Ciudadanos solo logran reunir en Barcelona a 200 personas para protestar contra los indultos

Si la concentración de este viernes en Barcelona debía servir para animar la del domingo en Madrid no parece haberlo conseguido. Solo unas 200 personas se han concentrado ante la delegación del Gobierno, situada en la calle Mallorca, según fuentes de la policía nacional citadas por la agencia ACN.

La movilización había sido convocada por Ciudadanos y ha contado con el apoyo del PP catalán y de la entidad Societat Civil Catalana. A diferencia de la prevista en la plaza de Colón, a esta no ha asistido ningún representante de Vox. Desde el partido naranja se ha elevado la cifra de participación hasta los 500 asistentes.

Bajo el lema 'Indultos no', la concentración ha durado media hora y ha transcurrido sin incidentes. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha servido de un megáfono para advertir que nunca antes se había indultado a nadie por "olvidar y reescribir la historia". "No lo podemos permitir. No en el nombre de los catalanes constitucionalistas", ha proclamado.

Por su parte, el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer utilizar los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados para "garantizar una mayoría parlamentaria y que pueda mantenerse en la poltrona". Para el líder del PP, los socialistas están "pervirtiendo" el concepto de concordia y ha subrayado que, en su opinión, los indultos marginan a los ciudadanos que están en contra de la secesión.