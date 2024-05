Puigdemont: “No haremos la independencia cantando 'El Virolai' ni regalando claveles a la policía”

El candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha evitado durante la campaña explicar cuáles son sus planes para lograr la independencia, después de la declaración fallida de 2017. Con todo, en una entrevista en El Periódico, el expresident sí ha manifestado que hay que huir de visiones ingenuas. “No haremos la independencia cantando El Virolai ni regalando claveles a la policía”, ha expresado.

Preguntado explícitamente sobre cómo pretende conducir Catalunya a la independencia, ha defendido no dar detalles sobre ello. “Una forma de prepararla es explicar muy poco cómo la preparamos. Nos hemos pasado dando detalles y queriendo ser un movimiento asambleario”, ha afirmado. Y se ha limitado a añadir que deben prepararse mejor y “ser más asertivos”.

Haciendo balance de su etapa como presidente entre 2016 y 2017, Puigdemont asegura haber hecho “autocrítica” y que quiere continuar “el proceso” que se inició entonces. “Hay cosas que no hicimos bien, pero me gustaría que la otra parte hiciera un análisis que sí hemos hecho nosotros, incluso creo que flagelándonos en exceso”, señala. “El catalanismo ha demostrado gran capacidad de autocrítica y el constitucionalismo unionista no ha hecho ningún acto de contrición de los gravísimos errores que cometió”, remacha.