ASAJA pide al Gobierno regional un posicionamiento “claro y distinto” en materia de agua para el 2020

Los máximo responsables de ASAJA en Castilla-La Mancha han pedido hoy un posicionamiento “claro y distinto” en materia de agua. Durante la tradicional comparecía para hacer balance del año agrario, el secretario regional, José María Fresneda, ha pedido “un posicionamiento nuevo con una ley que lo sustente” y pelear por más competencias en materia hidráulica si las actuales son insuficientes, “pero juntos”, ha señalado.

Fresneda, que ha comparecido junto a todos los responsables regionales de la organización y al presidente, Fernando Villena, ha señalado que es el momento para fijar la posición en la región y promover una ley del agua de Castilla-La Mancha, “antes de que se negocien los futuros planes de Cuenca que es dónde nos jugamos el futuro”, ha dicho.

Fresneda ha tenido palabras muy duras para lo que se ha hecho hasta ahora en esta materia y para el actual pacto del agua que está promoviendo el Gobierno: “Medio folio diciendo unas tontás impresionantes”, ha manifestado.

También Florencio Rodríguez, secretario de ASAJA en Ciudad Real, ha abogado por la aprobación de un Pacto Hidrológico Nacional para solucionar los problemas entre las cuencas. Considera que la región tiene que abanderar el movimiento para que se apruebe este Plan Hidrológico que subsane las diferencias que hay entre unas regiones y otras. A su juicio, “con esta región se tiene una gran deuda histórica a nivel de infraestructuras y de agua” y ha señalado que Castilla-La Mancha es generosa con otras regiones mientras “tenemos las dotaciones de riego más bajas de toda España”, en torno al 50% menos que otras, “lo que nos hace ser menos competitivos”.

Rueda de prensa para hacer balance del año ASAJA

Ha recordado que el agua es también el acicate para que “los pueblos que se están muriendo porque no tiene actividad la tengan a través del agua” y ha recordado que el 12% de la superficie agraria es de regadío y produce el 45% del producto final agrario, mientras que el 88% de la superficie de secano produce el 55%.

Balance del año

El balance que han hecho del año 2019 ha sido muy negativo, un política basada en los anuncios pero con pocas realizaciones. Así, sobre la gestión de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural por parte de la Consejería han puesto de manifiesto el “muy, muy bajo nivel de ejecución”. En concreto ha señalado que en los planes de mejora, se está al 12,8%, y en las ayudas a incorporación, un 25%. “Se resuelve tarde y se paga aún más tarde”, ha dicho.

En el sector del vino, han manifestación que “el fraude de las industrias sigue campando y no se ha cumplido los compromisos”, apuntando a que las sanciones no son suficientes para atajar la situación. Asimismo ha recordado que no se ha sacado adelante la “ley de la Viña y el vino aunque se ha anunciado muchas veces”.

ASAJA ha anunciado que la organización nacional ya ha convocado movilizaciones para 2020 ante la situación que se está creando con los aranceles, el Brexit y los bajos precios. “La ilusión seria que una día que el campo español bloquee nuestro país de norte a sur de este a oeste”, ha terminado.