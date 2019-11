La Denominación La Mancha finalizará el año con un incremento de un 15% en el número de botellas de vino

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado que se va a finalizar el año 2019 con más de 90 millones de botellas de la Denominación de Origen La Mancha, lo que supone un incremento del 15% respecto al año pasado y esto es gracias “al esfuerzo de todos”. Así ha dicho que “cada vez que vendemos un vino de la denominación de origen La Mancha, embotellado, en cualquier lugar del mundo estamos generando cinco veces más renta, riqueza y vida en los pueblos de nuestra tierra”.

Francisco Martínez Arroyo ha cerrado el acto de hoy de la D.O. La Mancha, una de las nueve denominaciones de origen en vino de Castilla-La Mancha, presidida por Carlos Bonilla, que este año más ha vuelto a presentar de sus vinos jóvenes en Madrid y ha contado con la presencia de 26 bodegas..

Una jornada en la se ha procedido a la entrega de los Premios Solidarios Jóvenes 2019 D.O. La Mancha, que en un acto presentado por la periodista Lorena García, han recaído en la Selección Española Masculina de Baloncesto, como Premio Joven D.O. La Mancha 2019 de Deportes; en la cantante Rozalén, Premio Joven D.O. La Mancha 2019 en la categoría De las Artes; en la periodista María José Sáez, Premio Joven D.O. La Mancha 2019 en Comunicación, y la periodista y escritora Marta Robles como Premio de Honor de la D.O. La Mancha 2019.

Premios de la DO La Mancha JCCM

A estos galardones se les han unido los premios profesionales, en la categoría Joven Sumiller para Roberto García Gómez del restaurante Raíces de Carlos Maldonado de Talavera de la Reina (Toledo); Premio Joven Directora de Hotel-Grupo Hotelero para María Pastor, de El Greco Collection de Toledo, mientras que el premio Premio Joven Chef, ha recaído en Mª Dolores Arreza del Restaurante Azafrán de Villarrobledo (Albacete).

Martínez Arroyo ha hecho una mención especial a los premiados, galardones que en esta edición han sido principalmente “en femenino”.

Así ha destacado la importancia de reivindicar el papel de las mujeres en estos galardones y ha recordado que recientemente fueron reconocidas por el Gobierno regional a través de un estatuto para las mujeres rurales “que pretende empoderarlas, visibilizarlas y reconocerlas en el medio rural” con una Ley única “que va a marcar un antes y un después en la presencia de la mujer en el medio rural”. En la jornada de hoy ha resaltado la “talla humana y profesional” de los premiados, como Rozalén, reconocidas por su labor y que son motivo de orgullo para cualquier castellano-manchego.