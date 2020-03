Unión de Uniones también convoca a los agricultores a concentrarse el 26 de marzo ante el Ministerio en Madrid

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras las movilizaciones llevadas a cabo en las últimas semanas en distintas manifestaciones, convoca a agricultores y ganaderos a manifestarse el próximo 26 de marzo en Madrid ante la sede del Ministerio de Agricultura para reclamar una redistribución de la Política Agrícola Común (PAC) a favor de los profesionales del sector y una "verdadera reforma" de Ley de la Cadena Alimentaria.

La organización agraria considera que las medidas anunciadas por el titular del ramo, Luis Planas, la semana pasada son del "todo insuficientes" y "no contemplan" una visión global de la situación de muchos agricultores y ganaderos.

"Nuestro trabajo es importante y vamos a defenderlo", reiteran desde la Unión de Uniones, que llama a manifestarse a todos los agricultores y ganaderos, así como a los habitantes del medio rural para defender su futuro y el de sus pueblos.

"Si la reforma de la Ley de la cadena alimentaria entró en vigor la semana pasada y hoy los agricultores y ganaderos siguen con precios por debajo de sus costes demuestra que queda mucho por hacer para que no sea un fracaso", señalan desde Unión de Uniones.

La organización agraria destaca la caída de la renta agraria y la diferencia que existe con la de las zonas urbanas como síntoma del deterioro que existe en el sector y que está llevándose por delante la vida de muchos pueblos.

La organización señala que Agricultura "se va a retratar en elaboración del plan estratégico de la PAC" y se verá "con claridad" si quiere apostar por los genuinos agricultores y ganaderos profesionales, cuyos ingresos dependen como mínimo un 25% de la agricultura, o va a seguir apoyando, como hasta ahora, a los agricultores de sofá y a ese 5% de grandes perceptores que acumulan el 50% de las ayudas directas.

La organización señala que hasta ahora en la Ley de la Cadena Alimentaria es "poco más que un gesto", que se va a "quedar en papel mojado" si Planas no tiene la "valentía suficiente" para acabar con los abusos de la distribución y la industria.

Unión de Uniones también insiste en que los agricultores y ganaderos puedan elegir democráticamente a sus representantes. "Planas dijo en las Cortes que las organizaciones agrarias no querían elecciones. No sabemos que OPAs le habrán dicho eso. Sería bueno que lo supiésemos, pero desde luego no ha sido Unión de Uniones, que vamos a seguir pidiendo que se pongan las urnas", han señalado.