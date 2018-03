Las Hoyas: un mundo perdido

¿Alguna vez has ido a comprar fruta a un supermercado? Si la respuesta es sí, probablemente te habrás encontrado con fruta envuelta en plástico de manera innecesaria. Si no te has dado cuenta, es probable que sea porque estamos tan acostumbrados al plástico que ya ni nos percatamos de su presencia. Pero la próxima vez que vayas a una gran superficie a hacer la compra, fíjate en todos los productos. No solo la fruta está a merced de este tipo de envases. Vegetales y hortalizas se encuentran muy a menudo recubiertas de plástico necesidad alguna.

El problema se agrava cuando además estos productos van envueltos uno a uno, lo que supone un gran impacto ambiental. El plástico es un material muy resistente y no tan fácil de reciclar como se piensa, y en este caso se usa como producto de usar y tirar.