Echan el cierre a la vez hasta tres negocios de jóvenes empresarias en Cuenca

La temporada de primavera no lucirá en los escaparates de al menos tres tiendas de jóvenes empresarias conquenses que apostaron por un modelo de negocio diferente y que, ahogadas por la crisis y por las circunstancias de la propia ciudad, se ven obligadas a echar el cierre.

Dos zapaterías, ‘Vía Roma’ en la céntrica calle Cardenal Gil de Albornoz y ‘Fondo de Armario’ en Poeta Diego Jesús Jiménez, una de las zonas que más han despuntado últimamente a nivel comercial, están liquidando o han liquidado sus existencias y cerrarán definitivamente este mes.

‘Nube’, de moda joven y ubicada en Sánchez Vera, hacía lo propio hace unas semanas. Se da la circunstancia de que esta boutique ganaba el verano pasado el I Concurso de Escaparatismo de Cuenca, una iniciativa de CEOE Cepyme y la Asociación del Comercio con la que se pretendía llamar la atención y atraer a los clientes a entrar en las tiendas y realizar compras.

Todos ellos eran establecimientos regentados por chicas jóvenes, emprendedoras, que ofrecían artículos de calidad, diferentes, y un trato cercano.

Yolanda Martínez, propietaria de ‘Fondo de Armario’, uno de los locales más chic de la capital, anunciaba por las redes sociales la triste noticia. “La crisis que nos afecta se ha llevado por delante muchos negocios, he intentado resistir todo este tiempo, pero ha llegado un momento en que no es posible seguir acumulando pérdidas y me veo obligada a cerrar con todo lo que eso conlleva, sobre todo para mis clientas y con las que había creado un gran vínculo.Es una lástima tener que escribir y firmar una carta como ésta, pero no me queda otra salida. Os doy las gracias por vuestra confianza y espero que cada vez que os calcéis unos zapatos de Fondo de Armario os saquen una sonrisa”, escribía.

Cristina Bachiller decidió abrir su propia zapatería, ‘Vía Roma’, hace tres años. Según explica a Las Noticias las Navidades de 2016 fueron malas pero las de 2017 “han sido pésimas”. “Aunque tienes una clientela fija con eso no llegas, no hay para cubrir gastos”, apunta.

En su opinión, lo que está perjudicando al comercio local es, en primer lugar, la venta on-line pero también el que la gente vaya a Madrid o Valencia para comprar “a veces lo mismo que tiene aquí”.

Reconoce que el reajuste de personal en grandes empresas como era la CCM ha hecho mucho daño, a lo que se suman unos alquileres “intocables” en el centro. En su caso, por un local de solo 28 metros cuadrados paga 950 euros mensuales. “La gente además prefiere tener muchos zapatos aunque sean malos y de plástico en lugar de uno de calidad y en general gasta poco”. Y añade, “además el hecho de que la población conquense haya bajado en más de 10.000 personas se nota”.

Lamenta que apenas haya ayudas para los autónomos y cuando cesan su actividad, “porque no nos queda más remedio”, no tengan derecho a paro ni a ningún tipo de subsidio. “Me arrepiento de haber montado mi propio negocio, no lo volvería a hacer jamás en Cuenca”, dice Cristina.

Clientas suyas, como Rian Sánchez, opinan que “los alquileres son muy altos, deberían darles más facilidades. Aparte de esto, las familias miran más por el gasto porque casi todas tienen algún hijo en paro al que hay que ayudar”.

La conquense María Muñoz, bloguera de moda, siente mucha pena “porque Cuenca se está muriendo poco a poco y que cierren hasta tiendas del grupo Inditex es significativo de esta decadencia”. Por ello, pide a las autoridades que hagan lo que esté en su mano para dar una solución.

Un "mazazo"

Desde la Asociación Provincial del Comercio de Cuenca su presidente, José Miguel Bermejo, valora estos cierres como un “mazazo” y demuestra, dice, que todavía hay crisis del consumo “aunque también es cierto que se están abriendo otros negocios en la zona centro”. Bermejo cree que el consumo ha tocado fondo en Cuenca y la despoblación es un obstáculo añadido a esta frágil situación.

“Desde la Asociación tenemos claro que Cuenca necesita más hechos y menos promesas y que nos ayuden a recuperar los habitantes que tuvieron que salir en busca de trabajo. Necesitamos que se haga realidad nuestro presente para que los jóvenes puedan planear un futuro aquí”, subraya.