La crisis como oportunidad: la emprendedora de Mejorada (Toledo) que se reinventó con la cosmética ecológica

Ingeniera agrícola y enamorada de la botánica y la química, Estela Cuadrado Galán, decidió en el año 2012 liarse “la manta a la cabeza” y emprender un negocio en su localidad natal, Mejorada (Toledo). Allí, convirtió una antigua vaquería de sus abuelos en el laboratorio donde actualmente elabora sus productos de cosmética ecológica y natural que distribuye mediante la venta online, bajo la marca ‘Ártica Biocoméstica‘.

Una decisión que no fue sencilla y que tomó tras haber sido despedido de la empresa de carpintería metálica en la que trabajaba en Cebolla como controladora de calidad medioambiental y que como tantas otras, a causa de la crisis económica, sufrió un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Seis años después de este cambio en su vida por el que emprendió su propio negocio, Cuadrado se muestra ahora “encantada” de su apuesta. “Por estar en mi pueblo y por ser un local familiar”, señala a este medio antes de recibir el reconocimiento que le otorga este año el Gobierno regional en el acto celebrado con motivo el Día Internacional de las Mujeres Rurales en Villamalea (Albacete).

“Estamos ante una joven que afronta la crisis como una oportunidad, que pone en marcha la empresa de biocosmética Laboratorio Cosmético Cugaes, S.L en el medio rural -en Mejorada- y cuyo principal canal de venta es el comercio digital”, indicó sobre ella la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, cuando dio a conocer los reconocimientos que hacen este año a una mujer de cada provincia castellanomanchega.

Cuadrado se ha especializado en la elaboración de productos de cosmética ecológica que distribuye bajo su propia marca y que están certificados por la máxima categoría de la Norma Biovidasana Categoría I: Ecológico. Jabones, cremas faciales, contorno de ojos o bálsamos labiales son solo algunos ejemplos de una gama que supera ya la veintena de productos que va ampliando cada año.

“No se me ocurrió un sitio mejor donde desarrollar esta actividad”

“Me lo planteé como única alternativa porque no se me ocurrió un sitio mejor donde desarrollar esta actividad”, apunta la emprendedora toledana, que destaca que en el proceso de elaboración con el que lleva a cabo sus productos no se emiten residuos y es respetuoso con el medio ambiente.

A pesar de que cuando empiezas un negocio “ves todo lo negativo, se arriesga mucho y se tiene mucho miedo a emprender una actividad nueva”, apunta Cuadrado, la pasión por su trabajo, en el que tiene “un aprendizaje diario” y en el que la luz del laboratorio se apaga muy tarde cada día, y la facilidad que ofrece el comercio digital le impulsaron a sacar adelante este proyecto.

“Los trabajos rutinarios no me gustan, algo que me permita hacer lo que yo quiero y vivir poder de ello es un lujo”, manifiesta Cuadrado, que valora el “fundamental” apoyo de su familia o de sus amigos para montar su propia empresa.

Jabón contra el cáncer

Cuadrado está al frente de una empresa comprometida con la sociedad que participa en múltiples iniciativas solidarias, como la elaboración y venta de un jabón de uso general, pero especialmente formulado para personas que reciben tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El resultado de sus ventas fue donado a la Asociación Española Contra el Cáncer, “el 100% de los beneficios”.

“El medio rural es un medio totalmente apto para desarrollar cualquier actividad. A mí la gran ciudad me transmite ruido, desconcierto. El pueblo te reconecta con la naturaleza, contigo misma”, reflexiona la emprendedora, que resalta que “Internet es una puerta abierta” que le ha posibilitado distribuir sus productos por medio mundo desde este municipio de poco más de 1.200 habitantes.