12 trucos para eliminar las polillas de la ropa y los armarios

Si alguna vez has abierto tu armario y has visto cómo iban apareciendo agujeros en tu ropa de forma paulatina, es posible que tengas un problema de polillas. Se tratan de pequeños insectos que hacen agujeros en la ropa destruyendo el tejido al roerlo, sobre todo en las prendas de lana, seda u otras fibras naturales. Pero eso no es todo: también dejan mal olor en la ropa, por lo que es indispensable ahuyentarlas y así poder disfrutar de nuevo de la ropa que guardamos en el armario.

Estos bichos tienen la capacidad de colarse en los lugares más remotos y pueden anidar en nuestras prendas de vestir, en la madera de los muebles y las puertas e incluso en la comida. Si se acumulan, pueden convertirse en plagas. Por eso es importante saber cómo mantener las polillas lejos de nuestras vidas.

Una de las primeras premisas es mantener el orden dentro del armario y realizar una limpieza frecuente para detectar estos bichitos antes de que se propaguen e infecten el guardarropa entero. Por eso, te dejamos con varios trucos caseros que son (prácticamente) infalibles contra las polillas.

Por qué aparecen las polillas

En primer lugar, debes tener en cuenta que una infestación de polillas no es debida a una falta de higiene o limpieza de la ropa u armario. Las polillas se sienten atraídas a la luz, y en algunas estaciones solemos dejar la ventana abierta, por lo que es más fácil que acaben invadiendo el armario. Otras veces, por ejemplo, pueden estar ya presentes en la ropa nueva o de segunda mano que compramos.

Si alguna de tus prendas ha sido atacada por estos insectos, evita rascar. Si rascas, es probable que las larvas se expandan por toda la prenda y sea peor. Lo más sencillo y seguro es deshacerte de la prenda que ya tenga agujeros. Las polillas adultas no son las culpables de los agujeros en nuestro jersey favorito, sino sus larvas. Y es que estas se alimentan de queratina, una proteína producida por los animales, presente en tejidos naturales, como lana, pieles, plumas o seda.

También es recomendable lavar la ropa antes de guardarla en el armario, ya que las polillas se sienten atraídas por la ropa sucia. Procura lavar las prendas antes de guardarlas y hacerlo con regularidad, porque así evitarás que las polillas se reproduzcan sobre el tejido. En cuanto a los abrigos u otras prendas que no puedan lavarse en casa, llévalos a la lavandería o tintorería de vez en cuando.

Es muy importante que, si adquieres ropa de segunda mano, la metas en una bolsa y la congeles durante unos días. Esto debería acabar con larvas de polillas o cualquier otro insecto adherido a la prenda.

Trucos para eliminar las polillas de la ropa y los armarios

Es posible que en algún momento te hayas planteado utilizar bolas de naftalina para ahuyentar las polillas. Aunque parezca un buen remedio tradicional, puede resultar perjudicial para la salud tanto de las personas como de las mascotas que tengas en casa, de modo que recomendamos evitar la naftalina. En su lugar, prueba estos consejos: