Cómo ordenar cada rincón de tu casa

Ordenar cada rincón de tu casa puede ser más clave de lo que parece. Cambiando el entorno y creando estancias agradables se puede propiciar un espacio de mayor comodidad y confort. Keisuke Matsumoto, monje budista y filósofo reconvertido en experto en orden y gurú de la limpieza –anterior a la célebre Marie Kondo–, dice: “Nuestro entorno está conectado con nosotros y refleja nuestra mente: cuando está desordenado, nuestra mente también”.

Dejamos a continuación una serie de consejos y trucos para ordenar cada rincón de tu casa.

Consejos para ordenar tu cocina

La cocina es una de las partes de la casa más importantes a la que prestarle especial atención. En ella pasamos gran parte del tiempo cocinando, cosa que después se verá reflejada en nuestra rutina.

- Tira los alimentos caducados y los utensilios que no uses. Este paso es clave para conseguir que la cocina tenga todo lo que necesitamos sin excesos.

- Organiza los cajones y los armarios en función de los elementos que haya en ellos. Intenta mantener el horno limpio de sartenes, colócalas en un lugar en el que las tengas siempre a mano limpias.

- No sobrecargues. Intenta hacer una previsión de los que necesitarás y agrúpalo. Crea, por ejemplo, un rincón del desayuno con todo lo que usas ese momento del día.

- La encimera debe estar despejada, usa baldas para colocar los utensilios que necesitas y aprovecha al máximo las puertas de los armarios. Parecerá una cocina más grande y se verá más limpia.

- La nevera y el congelador deberán estar en orden. Son dos de los elementos, junto con la despensa –si tienes– que debemos tener bajo control. Te servirán para saber qué necesitas y podrás ahorrar en la lista de la compra semanal.

Trucos para ordenar el salón y hacer que parezca más grande

El salón es la siguiente habitación de la casa a la que le dedicamos más tiempo. Necesitamos que esté ordenado y nos aporte la tranquilidad que queremos al llegar a casa. Para conseguirlo debes aprovechar estos consejos que llegan de mano de expertos decoradores.

- Usa muebles con almacenaje un sofá con canapé, una mesa de centro con almacenamiento y un mueble de la televisión con vitrinas. Intenta tener todo recogido siguiendo un orden gracias a este tipo de muebles.

- Las cestas son tendencia y sirven para tener lo que más usamos a mano. Las mantas del sofá, esos libros que leemos en el sillón o incluso los mandos de la televisión. Son un recurso bonito que nos permite ordenar el salón rápidamente.

- Las estanterías no son caras y nos permiten organizar nuestras pasiones. Si tienes libros, juegos u objetos de colección, intenta tenerlos bien colocadas en muebles de este tipo.

- Los cojines deben estar bien colocados, usa una alfombra para aportar calidez e intenta que haya armonía .

Ordenar el dormitorio nunca ha sido tan sencillo

El dormitorio es la habitación de la casa en la que solemos acumular más elementos que no necesitamos. Para conseguir que nos quede un lugar limpio y en orden, empieza por el armario y termina por la cama.

- Elimina del armario todo lo que no te pongas. Seguro que podrás obtener más espacio de almacenaje y optimizar del que dispones.

- Una cama con canapé permite dejar en él las mantas o la ropa de temporadas anteriores en orden.

- No pongas en la mesita objetos que no utilizas. Aunque puede parecer que le añades elementos decorativos, el espacio es limitado. Una lámpara y el libro que lees es más que suficiente. Evita acumular joyas que no te pones o relojes que vas dejando en la mesita.

- El zapatero es un buen aliado del orden. Especialmente si es cubierto y puedes evitar que se vea el desorden.

Aprende a ordenar el baño con estos trucos

De los hoteles y su minimalista organización podemos extraer los mejores consejos sobre cómo ordenar el baño. Podemos ir colocando los elementos que usamos a la vista, tener las toallas y los jabones a mano es fundamental, lo demás quizás no.

- Busca un cajón bien organizado o un armario pequeño para maquillaje y cremas. No las acumules, coloca las que más uses y las que no, las puedes tirar. De lo contrario acabará siendo un cajón en el que acumular cosas que no uses.

- En la ducha o en la bañera ten a mano lo que uses a diario. A medida que los champús y geles se terminen, puedes tirarlos a la basura. De la misma forma que las esponjas de baño, debes sustituirlas.

- La encimera del baño debe estar lo más despejada posible. Guardamos los cepillos, el secador o la plancha para que no se estropeen con el agua y no nos res espacio.

- El baño es un buen lugar para colocar las cestas de la ropa sucia, pero deben poder mezclarse bien con la decoración y, sobre todo, tener tapa.

- Las baldas son una buena solución de almacenaje, especialmente en un baño pequeño en el que no disponemos de espacio para muebles.

Estos son algunos de los trucos y secretos para mantener una casa en orden. Todos los rincones y habitaciones son importantes. Poco a poco, no es necesario hacerlo todo en un día, sino por etapas. En perfecto orden como un templo budista, aportando esa paz y tranquilidad que deseamos encontrar al llegar a casa.

Cada hogar suele reflejar la personalidad de sus dueños. Puedes intentar ordenar todas las estancias, aunque siempre es mejor no obsesionarse con ello. Es normal que surjan imprevistos o que el resultado no acabe de ser como se esperaba.