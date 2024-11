Depilación de luz pulsada para usar en casa vs. láser: ventajas e inconvenientes de cada método

Seguramente en tu barrio haya uno o varios establecimientos de estética que ofrece depilación láser. La depilación láser utiliza, como su nombre indica, un haz de láser que destruye el folículo piloso. Con unas pocas sesiones, se puede conseguir que el vello no vuelva a aparecer, o por lo menos que tarde bastante. Sin embargo, la depilación láser puede resultar cara y dolorosa. Hay una alternativa más amable que se puede utilizar en casa: la depilación IPL.

La depilación mediante luz pulsada intensa (IPL, por sus siglas en inglés) ha ganado popularidad en los últimos años como una alternativa a otros métodos de depilación caseros, como el afeitado, la cera o el uso de cremas depilatorias. Al contrario que estos últimos métodos, que duran unos pocos días antes de que el vello crezca de nuevo con fuerza, la depilación IPL promete una reducción progresiva y más duradera del vello.

La depilación IPL utiliza un espectro de luz más amplio y menos concentrado que el láser, que abarca diferentes longitudes de onda. Esto hace que su aplicación sea menos precisa y menos profunda, y también menos dolorosa que con el láser. Pero puede requerir más sesiones para alcanzar una reducción similar del vello.

Cómo funciona la depilación IPL

Para empezar con la depilación IPL hay que comprar un dispositivo parecido a una pistola de una película de ciencia ficción, que dispone de una ranura por donde se emite la luz pulsada intensa. Esta luz tan intensa se absorbe por la melanina que contiene el vello, que es la sustancia de color oscuro que da color a la piel y el pelo en el cuerpo.

Al absorber la luz, la energía se convierte en calor. Este calor inhibe o destruye el folículo piloso, inhibiendo el crecimiento futuro del vello. Igual que ocurre con el láser, IPL funciona por la diferencia de tono entre el vello y la piel circundante. El vello oscuro absorbe la luz y se calienta, mientras que la piel clara la refleja. De este modo se consigue destruir el vello sin quemar la piel.

El hecho de que la tecnología IPL emplee un rango más amplio de longitudes de onda que el láser permite tratar áreas más grandes en cada pasada, y se adapta mejor a distintos tipos de piel y vello. Sin embargo, sigue siendo luz y teniendo limitaciones. No va a funcionar bien con las personas con vello rubio o canoso, ya que no tienen melanina de color oscuro que absorba la luz. También hay dificultades en el caso de las personas con piel oscura, ya que no hay tanta diferencia entre el color del vello y la piel. En ambos casos hay riesgo de efectos secundarios, como enrojecimiento o quemaduras.

IPL en casa frente a otros métodos

La principal diferencia entre el tratamiento IPL y la depilación láser de las clínicas de estética es la duración. Mientras que la depilación láser proporciona una luz concentrada en la zona deseada, la IPL, por el contrario, dispersa la luz concentrada en una zona más amplia de la piel. La luz dispersada, al no ser tan potente como el rayo láser focalizado, no será tan eficaz como la luz láser. Además, los dispositivos de depilación láser son mucho más potentes que los IPL caseros.

Mientras que una sesión de depilación láser dura aproximadamente media hora, al usar la depilación IPL en casa necesitaremos más tiempo para eliminar el exceso de vello en la misma zona, o más sesiones a lo largo de más días. Esto quiere decir que, por ejemplo, mientras que el láser puede proporcionar una reducción permanente del vello con entre seis y ocho sesiones, podemos necesitar repetir la depilación IPL una o dos veces por semana, que son las recomendaciones de los fabricantes. Con esta frecuencia, pueden ser necesarios varios meses para notar una eliminación del vello, aunque siempre habrá variaciones entre cada caso.

Mientras que en un entorno profesional la aplicación de láser está supervisada por personal capacitado, los dispositivos IPL para casa están pensados para ser más seguros en manos de cualquier persona. Esto significa que los fabricantes reducen intencionadamente la potencia de la luz. La mayor seguridad se ve compensada con la necesidad de más paciencia y compromiso para ver resultados. Además del tono de piel, la eficacia de la depilación IPL también está influenciada por factores hormonales y genéticos, lo que significa que algunas personas pueden experimentar una reducción del vello menos pronunciada o más lenta que otras.

Uno de los beneficios de la depilación IPL en casa es que la aplicación es cómoda y mínimamente dolorosa en comparación con la depilación láser profesional o con métodos como la cera. La mayoría de los dispositivos modernos están equipados con sistemas de enfriamiento y opciones de ajuste de intensidad que permiten adaptar el tratamiento al nivel de confort de cada persona, reduciendo la sensación de calor o incomodidad durante el uso. Pero cuidado, siempre hay un pequeño riesgo de efectos secundarios, como enrojecimiento, irritación o hiperpigmentación temporal, en cuyo caso es recomendable parar el tratamiento y consultar con un profesional de la salud.

Los dispositivos de depilación IPL para uso doméstico pueden representar una inversión inicial significativa, si se compara con afeitarse, la cera o las cremas depilatorias. Se trata de dispositivos que están entre los 100 y los 500 euros. Sin embargo, el ahorro se produce a largo plazo, sobre todo si se compara con el coste de la depilación láser, que puede ser muy superior. Además, ningún método de depilación es permanente, y aunque la reducción del vello pueda durar varios meses o incluso años, es común que se necesiten retoques periódicos, en cuyo caso ya tendremos el dispositivo en casa y no será necesario un desembolso adicional.

La depilación en casa con dispositivos IPL ha sido estudiada y se ha comprobado que producen una reducción del vello permanente en un 80% de los casos un año después del tratamiento. La clave está en la paciencia y en la perseverancia, ya que este método requiere de varias sesiones para mostrar efectos visibles.