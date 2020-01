Amaia "emocionada" y "nerviosa" por homenajear a Marisol en los Goya

Amaia se ha mostrado "superemocionada" y "bastante nerviosa" a su llegada a la gala de los Premios Goya por homenajear a su admirada Marisol, la artista por la que se ha dedicado a la música.

"Me hace muchísima ilusión, cuando me lo dijeron no me lo podía creer, a Marisol la tengo superidolatrada desde siempre, así que estoy superemocionada ahora mismo", ha dicho la cantante a la prensa.

"Yo empecé a cantar gracias a ella, si no fuera por ella cantaría de forma diferente o ni siquiera cantaría", ha reconocido Amaia, que también ha contado que una de las hijas de Pepa Flores le mandó un audio que era un saludo para ella y le hizo mucha ilusión.

Y ha agregado: "Me encantaría conocerla".

La joven cantante ha explicado que el tema que cantará de Marisol y que no ha querido desvelar, lo ha elegido con mucho cuidado y pensando en el momento actual.

"Está elegida con mucho cariño y la pensé bastante para que quedase todo perfecto", ha resaltado Amaia.

No será la única actuación de una gala que será muy musical, no solo por el Goya de Honor a Pepa Flores.

También se subirá al escenario Pablo Alborán, que se dio un baño de multitudes a su llegado al Palacio de Deportes Martín Carpena, donde se celebra la gala de los Goya.

Alborán, malagueño, se ha mostrado encantado de estar en su tierra y de dormir en casa y ha anunciado que hará una versión muy especial del "Sobreviviré" de Manzanita.

Una canción que le emociona especialmente desde que era pequeño, por lo que le gustó mucho que le pidieran interpretarla y que le hayan dejado libertad para hacer los arreglos que quisiera para poder llevársela a su terreno.

"Espero que a la gente le guste", ha señalado Alborán, que ha reconocido que el listón está muy alto en los Goya tras la actuación del año pasado de Rosalía.