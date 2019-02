Ana Torroja, con los productores de Rosalía y C. Tangana: "Era renovarme o morir"

"Tú-y-tú-y-tú-y-tú-y-tú". Con ese soniquete impregnado de arreglos electrónicos, como en sus inicios con Mecano, ha irrumpido hoy Ana Torroja en la actualidad musical, tres años después del último disco, repaso a toda su carrera, para mostrar que su continuidad laboral no transcurre solo por el pasado.

"Quería este cambio, pero no sabía cómo llegar a él. "Conexión" (2016) supuso cerrar una etapa, pero necesitaba encontrar algo que me motivara para seguir", explica la artista a Efe a propósito de su nuevo sencillo, "Llama", que la ha unido a los productores españoles más en boga: El Guincho (Rosalía) y Alizzz (C. Tangana).

Cuenta que fueron ellos quienes dieron su nombre, deseosos de trabajar con un artista pop. "Me hizo mucha ilusión porque intuí que eso es lo que tenía que hacer, renovarme o morir", rememora Torroja (Madrid, 1959), que exalta el trabajo de ambos por "osado".

"Eran los que podían llevarme a un lugar en el que no había estado, un lugar que me correspondiera y en el que yo fuera yo, sin disfrazarme", insiste la intérprete madrileña.

Al final fueron hasta siete los autores que acumuló "Llama", una novedad para el panorama español, no tanto para el anglosajón.

"Por eso salen las canciones que salen", justifica sobre un proceso que califica de "fácil, divertido y enriquecedor" y que recuerda como muy colaborativo, a diferencia de lo que sucede entre los angloparlantes, que diseccionan el tema para encomendárselo a diversos autores que componen separadamente.

A esta compleja ecuación llegó también Rosalía, quien terminó colaborando en las letras de la canción casi por casualidad, ya que El Guincho se encontraba al mismo tiempo en pleno proceso de preparación de su famoso disco "El mal querer" (2018).

"Es una niña muy natural y humilde, como los grandes, así que trabajar con ella fue muy fácil. Existía esa diferencia generacional que me obligó a dar un salto, para que lo mío no se quedara como de abuela", rememora con humor la artista, de 59 años.

Torroja, que luce piernas en el colorido videoclip del tema, tiene claro cuál es el secreto para sobrellevar una larga carrera en un mundo, el del pop, que parece demandar juventud eterna de sus divas.

"Hay que ser consecuente contigo mismo, con tu edad, con tus decisiones y con tu envejecimiento físico. Esa honestidad hace que los demás te vean como una persona más con una profesión peculiar. Es verdad que a veces me miro al espejo y que me doy cuenta de lo que se ha descolgado, pero digo: 'Pues que se descuelgüe'", asegura.

Este "Llama", disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, no es más que un anticipo de un disco sin título ni fecha oficial de lanzamiento para el que Torroja trabajó con otros dos equipos más de DJ y productores, en un "proceso complicado" de año y medio para fraguarlo, que compaginó con su papel como jurado en "Operación Triunfo".

"Volvería a repetir pero si viviera en España, porque el salto de México cada semana...", apunta la artista, "plenamente satisfecha" de su paso por este concurso en 2018, "un reto difícil" del que dice sentirse "muy orgullosa".

Eso y los más de cien conciertos que comprendió su anterior gira le dejaron "sin tiempo material" para sentarse a "escribir, tachar y volver a empezar" el libro de memorias que ella misma se prometió hace tiempo. "Ahí está, no abandonado, pero sí aparcado", apunta una Torroja que se siente "fuerte para cualquier cosa".

Ese espíritu lo ha mostrado en sus reiterados mensajes de apoyo a Venezuela. "Venezuela, no cedas a la opresión, a los abusos. Aguanta, eres fuerte y no estás sola", escribía el pasado 2 de febrero ante el debate internacional sobre reconocer a Juan Guaidó como presidente del país en detrimento de Nicolás Maduro.

"Es complicado. Lo que está claro es que Venezuela no puede seguir como está. Sufren una dictadura, o llámalo como quieras, pero el país se está viniendo abajo siendo muy rico. Hay que buscar una solución que pienso que pasa por unas elecciones democráticas y limpias. Lo importante es que la gente, que ha tenido miedo a manifestarse durante mucho tiempo, ya no lo tiene", apostilla.

Javier Herrero.