Ecuador prohíbe el comercio de cinco especies de tiburón en su combate contra la pesca ilegal

Ecuador prohibirá la comercialización y exportación de cinco nuevas especies de tiburón para combatir la pesca ilegal, informó este lunes el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens, tras recientes hallazgos de capturas en Hong Kong.

Las clases de tiburones que no se podrán expender son el Carcharhinus longimanus (tiburón oceánico), Sphyrna zygaena (tiburón martillo liso), Sphyrna mokarran (tiburón martillo gigante), Sphyrna tiburo (tiburón cabeza de pala) y Sphyrna lewini (tiburón martillo común).

Con estas últimas especies, en total son nueve los grupos de tiburones que no podrán ser atrapados, una decisión que se produce después de que a inicios de mayo la aduana de Hong Kong decomisara dos contenedores de aletas de tiburón marcados con etiquetas de Ecuador.

"El Ecuador condena cualquier acto relacionado con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en especial cuando estos actos están vinculados a una especie tan sensible e importante en los ecosistemas marinos como el tiburón", manifestó Arens, de acuerdo a un boletín de su cartera.

El viceministro indicó que compareció ante la Fiscalía, junto con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), "para poner a disposición de los investigadores toda la información que disponen las dos instituciones" respecto a la captura develada el mes pasado.

La carga, de 26 toneladas decomisada en Hong Kong, representó "la mayor incautación de aletas" registrada en la historia del país asiático de la que forma parte el territorio autónomo, informó entonces el diario "South China Morning Post".

Como parte del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones de Ecuador (PNT), el viceministro informó de que "se contrataron 75 nuevos inspectores de pesca y se implementará un sistema integrado de gestión documental y trazabilidad".

Este procedimiento impedirá que los productos provenientes de la pesca ilegal sean comercializados y además se conformará un comité científico asesor para el proyecto "Acción Tiburón" junto con los ministerios del Ambiente y Turismo, aparte de impulsar la tecnología en redes e incentivos a los pescadores para liberar tiburones.

Por su parte, la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) explicó en un comunicado que el suceso afectará su reputación a nivel global e impactará negativamente en sus exportaciones.

"Condenamos firme e indudablemente cualquier tipo de práctica que atenta contra el medio ambiente y nuestro entorno marino", manifestó Bruno Leone, presidente de la entidad.

En este contexto, la CNP consideró fundamental que las leyes y buenas prácticas sean adoptadas por las flotas internacionales y no solo por las ecuatorianas, al igual que otros países deben apostar por la pesca responsable y sostenible para garantizar su futuro.

"Las flotas del Pacífico oriental representamos solamente el 16% de la captura de atún a nivel mundial, es fundamental que haya acuerdos internacionales en este ámbito", afirmó Leone.

La Subsecretaria de Recursos Pesqueros inició en 2019 un total de 1.049 expedientes administrativos pesqueros, de los cuales 616 han sido resueltos con sanciones económicas, suspensiones de actividad y el decomiso de productos.

En abril de este año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que prohíbe la pesca dirigida de tiburones, así como "la mutilación de las aletas y el descarte de su cuerpo al mar, la importación, transbordo e internación de tiburones enteros".