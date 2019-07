Intriga, amor, historia y feminismo, diez novelas para disfrutar

Historias de intriga, amor, historia y feminismo llenan las páginas de las siguientes diez propuestas literarias que destacan entre las novedades de los últimos meses.

.- "La poeta y el asesino", de Simon Worrall, (Impedimenta).- Una novela que relata una de las falsificaciones más famosas de la historia, la de un poema desconocido de Emily Dickinson que fue subastado en Sotheby's en 1997. El falsificador y asesino de este libro es Mark Hofmann, un manipulador nato, un maestro de la psicología humana con el que el autor explora el filo que separa arte y artificio, genialidad y locura.

.- "El amor de la señora Rothschild", de Sara Aharoni, (Lumen).- Con esta novela el lector asiste a los orígenes de la fortuna los Rothschild en el gueto amurallado del barrio de los judíos en el Frankfurt de finales del siglo XVIII. Una historia que cuenta la mujer y madre de los primeros miembros de una de las familias más determinantes de la historia de Europa.

.- "Recuerdos del futuro" de Siri Hustvedt (Seix Barral).- La última Premio Princesa de Asturias de las Letras escribe una novela sobre Nueva York y los años 70, sobre el papel de la mujer en el arte, el patriarcado y sobre cómo escribir.

.- "Largo pétalo de mar", de Isabel Allende, (Plaza y Janés).- La escritora chilena se acerca por primera vez a la guerra civil española y al exilio republicano en su literatura a partir del episodio de la llegada a Chile del Winnipeg, el navío con más de dos mil españoles que arribaron al país andino fletado por Pablo Neruda en 1939.

.- "Variaciones Enigma", de André Aciman (Alfaguara).- Tras el éxito de "Llámame por tu nombre", libro en el que se basa la película "Call me by your name", Aciman explora en esta novela el erotismo, el amor y la nostalgia a través de Paul desde su adolescencia en Italia hasta su madurez en Estados Unidos.

.- "La casa alemana", de Annete Hess (Planeta).- A partir de los documentos sonoros del primer juicio contra los responsables de Auschwitz, la autora reconstruye desde la perspectiva de una joven alemana traductora del polaco este vista que se celebró entre 1963 y 1965 y que enfrentó a los alemanes con su pasado.

.- "Las flores perdidas" de Alice Hart Ringland (Salamandra).- La niña australiana Alice Hart se despierta en el hospital tras un incendio que ha arrasado su casa, le ha arrebatado a sus padres y la ha dejado muda. Su único familiar es la abuela paterna, June, que dirige una plantación de flores en la que acoge a mujeres que atraviesan circunstancias complicadas.

.- "Algún día hoy", de Ángela Becerra (Planeta).- La escritora colombiana relata la historia real de una mujer que ayudó a cambiar el mundo, Betsabé Espinal, quien lideró una huelga de trabajadoras textiles en 1920, un comprometido alegato feminista contra la explotación.

.- "El amor es ciego", de William Boyd (Alfaguara).- Historia ambientada a finales del siglo XIX y principios del XX protagonizada por Brodie Moncour, un joven afinador de pianos que deja Escocia para instalarse en París y que se enamorará perdidamente de Lika Blum, la amante rusa del gran maestro de la música y amigo, John Kilbarron.

.- "El verano que mi madre tuvo los ojos verdes", de Tatiana Tibuleac (Impedimenta).- "Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió treinta y nueve años. Era bajita y gorda, tonta y fea. (...). La habría matado con medio pensamiento". A pesar de este duro inicio, esta novela, llena de poesía, habla de la reconciliación y el perdón.

Carmen Naranjo