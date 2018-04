Jordi Sierra Fabra: El inspector Mascarell cumple 10 años en el libro más duro

El prolífico Jordi Sierra i Fabra vuelve a las librerías con la novena entrega de la serie protagonizada por el inspector Mascarell, "Diez días de junio", cuando se cumplen diez años del nacimiento del personaje, que vivirá su momento "más duro y más salvaje".

En una entrevista con Efe, Sierra i Fabra -que lleva publicados hasta hoy 482 libros-, ha explicado que el expolicía, a sus 66 años de edad y con una hija muy pequeña, "empezará a meterse en algunos líos, a la vez que ayudará a un detective, David Fortuny, en sus antípodas ideológicas".

Publicado en castellano por Plaza & Janés y en catalán por Rosa dels Vents, el libro trasladará al lector hasta junio de 1951, durante los días que preceden a la verbena de San Juan, cuando Mascarell descubrirá por sorpresa que un viejo enemigo, Laureano Andrade, el único hombre al que antes de la Guerra Civil apuntó con una pistola y deseó matar, está vivo y en libertad.

Se trata de un viejo pederasta que con la llegada de la dictadura franquista sale de la cárcel y continúa trabajando con niños.

Al poco, muere asesinado y Mascarell será acusado de su muerte, con lo que durante los diez días siguientes deberá, escondido y disfrazado, investigar quién realmente ha acabado con la vida de Andrade.

Como es habitual en todas las entregas de esta serie, el autor barcelonés aprovecha para mostrar algunos aspectos de la posguerra.

En este caso, cómo eran los orfanatos y los hospicios, "unas instituciones terribles, en las que se sabe que había niños que cuando tenían sed iban al lavabo y recogían el agua que bajaba tras tirar la cadena, mientras que hay otros testimonios que dicen que cuando vomitaban había vigilantes que les obligaban a volver a tragar lo que había en el suelo, hechos alucinantes".

También ha querido mostrar "las humillaciones que sufrieron los hijos de los derrotados, apartados de sus padres, diciéndoles que era por su bien, y que fueron carne de cañón para las peores barbaridades".

No obvia que había "curas que abusaban sexualmente de los pequeños y monjas malas personas que colocaban piedras en los zapatos de las niñas, mientras que hubo casos de niños que los religiosos dieron en adopción a payeses para que trabajaran como esclavos en sus tierras".

A su juicio, es la historia más dura de todas las que ha protagonizado hasta ahora Mascarell, un personaje con "un gran número de seguidores, que me piden que siga escribiendo sobre él y su mujer Patro, que acaba de parir a la pequeña Raquel, porque los ven muy normales y creíbles y no quieren que les pase nada".

Jordi Sierra i Fabra sostiene que "igual que les ocurre a muchos actores, cuando protagonizan una serie de televisión, con gente en la calle que los para y les dice cosas en función del personaje que interpretan, a mi me piden, por favor, que a la Patro no le pase nada y que Mascarell no muera en la resolución de sus casos".

Viajero impenitente, que lleva 45 años publicando y a punto de vivir un nuevo Sant Jordi, el escritor avanza que ya tiene a punto la décima entrega de Mascarell, que se publicará el próximo año y que "será la más tierna" de las que ha creado hasta ahora.

A la vez, indica que el próximo 24 de mayo presentará en Madrid "El gran sueño", una novela de 600 páginas, que le ha llevado dos años de investigación, en la que se pondrá en la piel de cinco muchachos que en el año 1881 dejan España para emigrar a Nueva York, aunque acabarán en el oeste americano.

Además, tiene a punto un nuevo libro de literatura infantil, ambientado en la Polinesia, que tiene que ver con la contaminación.