Listado completo de finalistas a los XXIII Premios Max

La obra "Shock (El Cóndor y el Puma)", de Andrés Lima, y "Play" de Aracaladanza, encabezan con cuatro nominaciones la carrera de los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas; seguidos por "Com els Grecs", la ópera "Je suis narcissiste" y el espectáculo de danza "Anhelo", con tres.

El comité organizador de los Max ha dado a conocer hoy en un comunicado los finalistas de las 19 categorías a concurso de la XXIII edición de los galardones que concede anualmente por la Fundación SGAE y cuyo propósito es reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza españoles.

Está previsto que los premios sean entregados el 7 de septiembre en una gala que se celebrará en el Teatro Cervantes de Málaga, si la crisis del coronavirus lo permite.

Esta es la lista completa de finalistas:

1. Mejor espectáculo de teatro.

- "Com els Grecs", de Teatre Lliure.

- "Jauría", de Kamikaze Producciones, S.L., Milonga Producciones, Zoa P.T.C., S.L. yHause & Richman Produccions, S.L.

- "Shock (El Cóndor y el Puma)", de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM).

2. Mejor espectáculo de danza.

- "Gauekoak", de Kukai Dantza.

- "Gran Bolero", de Jesús Rubio Gamo.

- "Un cuerpo infinito", de Cía. Olga Pericet.

3. Mejor espectáculo musical o lírico.

- "A Chorus Line", de Teatro del Soho.

- "Doña Francisquita", de Teatro de la Zarzuela – INAEM.

- "Je suis narcissiste", de Òpera de Butxaca i Nova Creació - Centre d'Iniciativas del Teatre de les Arts.

4. Mejor espectáculo de calle.

- "Al otro lado", de Zanguango Teatro Producciones S.L.

- "Kale Gorrian" (Desahucio), de Cía. Barsanti.

- "Slapstick", de Cía. Mar Gómez.

5. Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.

- "Acróbata y Arlequín", de La Maquiné.

- "Play", de Aracaladanza, S.L, Teatros del Canal (Madrid Cultura y Turismo, S.A.U.), Sadler´s Wells Theatre, Grec Festival de Barcelona (Institut de Cultura), Comunidad de Madrid y Shanghai Children's Art Theatre.

- "Zapatos nuevos", de El Teatre de l'home dibuixat S.L.U.Finalistas – XXIII Premios Max de las Artes Escénicas 2020 2

6. Mejor espectáculo revelación.

- "Cortejo", de Elena Carrascal SLU. Danza.

- "El viento es salvaje", de Las niñas de Cádiz, S.L.

- "Homenaje a una desconocida", de Teatro de La Catrina.

7. Mejor autoría teatral.

- Vanessa Montfort, por "Firmado Lejárraga".

- Pablo Remón, por "Los Mariachis".

- Josep Lluís y Rodolf Sirera, por "Dinamarca".

8. Mejor autoría revelación.

- Marta Arán, por "Els dies mentits (Todos los días que mentí)".

- Desirée Belmonte y Cristina Correa, por "Homenaje a una desconocida".

- Paco Gámez, por "Inquilino" (Numancia 9, 2ºA).

9. Mejor adaptación o versión de obra teatral.

- Carolina África, por "El desdén con el desdén.

- Jordi Casanovas, por "Jauría".

- Joan Sellent, por "Com els Grecs".

10. Mejor composición musical para espectáculo escénico.

- Luis Miguel Cobo, por "Play".

- Raquel García-Tomás, por "Je suis narcissiste".

- Jesús Salvador ‘Chapi’, por "Animal de Séquia".

11. Mejor coreografía.

- Mario Bermúdez, por "Anhelo".

- Sara Cano, por "Vengo!".

- Jesús Rubio, por "Gran bolero".

12. Mejor dirección de escena.

- Jordi Casanovas, por "Valenciana".

- Andrés Lima, por "Shock (El Cóndor y el Puma)".

- Iñaki Rikarte, por "El desdén con el desdén".

13. Mejor diseño de espacio escénico.

- Fernando Bernués, por "Gauekoak".

- Max Glaenzel, por "El gran mercado del mundo".

- Beatriz San Juan, por "Shock (El Cóndor y el Puma)".

14. Mejor diseño de vestuario.

- Pier Paolo Álvaro, por "Je suis narcissiste".

- Elisa Ramos, por "Acróbata y Arlequín".

- Elisa Sanz, por "Play".

15. Mejor diseño de iluminación.

- Joaquín Casanova, por "Acróbata y Arlequín".

- Jorge García y Marc Carrizo, por "Around the World".

- Pedro Yagüe, por "Play".

16. Mejor actriz protagonista.

- Irene Escolar, por "Hermanas (Bárbara e Irene)".

- Verónica Forqué, por "Las cosas que sé que son verdad".

- Rebeca Valls, por "Dinamarca".

17. Mejor actor protagonista.

- Ernesto Alterio, por "Shock (El Cóndor y el Puma)".

- Pablo Derqui, por "Com els Grecs".

- Lluís Homar, por "La néta del senyor Linh".

18. Mejor intérprete femenina de danza.

- Paloma Calderón, por "Cortejo".

- Catherine Coury, por "Anhelo".

- Olga Pericet, por "Un cuerpo infinito".

19. Mejor intérprete masculino de danza.

- Mario Bermúdez, por "Anhelo".

- Marco Flores, por "Origen".

- Thomas Noone, por "After the party".