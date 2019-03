Muere Keith Flint, cantante de The Prodigy, a los 49 años

El cantante de The Prodigy, Keith Flint, ha sido encontrado sin vida este lunes en su casa de la localidad inglesa de Dumnow (Essex), según informan diarios británicos como The Guardian. Según la prensa local, la policía está todavía en el lugar de los hechos, aunque su muerte no se está tratando como sospechosa. Las autoridades habían sido alertadas en torno a las 8.10 GMT y, cuando llegaron a la vivienda del cantante, encontraron a Flint, de 49 años, muerto.

Según Liam Howlett, fundador y encargado de teclados y sintetizadores en The Prodigy, se ha tratado de un suicidio. "No me puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana", ha escrito en la cuenta oficial de la banda en Instagram.

"Con un profundo shock y tristeza, confirmamos la muerte de nuestro hermano y mejor amigo Keith Flint", ha escrito la banda en un breve comunicado, donde definen al cantante como "un verdadero pionero, un innovador y una leyenda" y al que "siempre se echará de menos". En el texto, publicado poco después de que se conociera el fallecimiento, la banda también pide "respeto a la privacidad" de los allegados.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t