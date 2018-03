"Roseanne" regresa con una audiencia de 18 millones de espectadores

"Roseanne", todo un clásico de la televisión en EE.UU., regresó la noche del martes a la cadena ABC tras más de 20 años de ausencia y consiguió una audiencia masiva de 18,2 millones de espectadores, informó hoy la consultora Nielsen.

El canal se anotó un gran éxito con la emisión de dos de los nuevos capítulos entre las 20.00 y las 21.00 hora local (01.00 y 02.00 GMT del miércoles).

Se trata de la comedia de situación ("sitcom") de mayor éxito en los últimos tiempos, según refleja la edición digital de The Hollywood Reporter.

Como prueba de ello, la publicación recuerda que el retorno de otro clásico de la pequeña pantalla como fue el reciente de "Will & Grace" en la NBC se saldó con una audiencia de 10,2 millones de espectadores en su debut.

Incluso el lanzamiento de "Young Sheldon", precuela de "Big Bang Theory", obtuvo un registro menor con 17,2 millones de espectadores.

Esta temporada únicamente un episodio de la serie "This is Us", de NBC ha sido capaz de generar una audiencia mayor: 26,97 millones de espectadores tras la celebración de la Super Bowl (final de la Liga de Fútbol Americano).

Por ahora la cadena ABC únicamente se ha comprometido a emitir un total de nueve episodios más de esta nueva temporada de "Roseanne".

El tercer capítulo llegará el próximo martes y así sucesivamente durante las próximas siete semanas.

Tras las buenas cifras obtenidas por "Will & Grace" y "Roseanne" llegará el turno para otro regreso como el de "Murphy Brown" (CBS), mientras crecen los rumores de continuaciones para títulos tan populares como "The Office" o "Mad About You".

"Roseanne" regresó con gran parte de su reparto original, incluidos Roseanne Barr, John Goodman y Sara Gilbert.

La serie original, con la familia Conner como protagonista, tuvo nueve temporadas que se emitieron en la cadena ABC y recibió buenas críticas por su retrato de la clase media estadounidense.

La actriz principal, Roseanne Barr, ganó un Emmy y un Globo de Oro por su trabajo en la serie, mientras que Goodman recibió siete nominaciones al Emmy y cuatro candidaturas a los Globos de Oro, ganando uno en 1993.

El regreso de "Roseanne" había causado mucha expectación por ver cómo la protagonista escenificaba en la historia su apoyo al presidente de EE.UU., Donald Trump, un reflejo del apoyo mostrado por la actriz al mandatario en la vida real.