"Star Wars" dice adiós a los Skywalker con un anhelo de "esperanza"

Con un anhelo de "esperanza" y de unión ante tiempos difíciles. Así despedirá "Star Wars" a los Skywalker con "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (Star Wars: Episodio IX-El ascenso de Skywalker), la cinta que cierra las nueve películas troncales de la saga galáctica y que hoy presentaron por todo lo alto su director y reparto.

"Vivimos en un mundo loco, vivimos tiempos locos, y 'Star Wars' para mí iba de esperanza y comunidad", resumió hoy el director J.J. Abrams ante el estreno el 20 de diciembre de esta nueva entrega de "Star Wars".

"Iba del que tiene las de perder y de unir a la gente, de ver a todos los bichos raros representados, los amigos más inesperados, los lugares más inesperados. Y de que la familia que construyes es realmente tu familia (...) Es la posibilidad de la unidad. Y si 'Star Wars' no puede hacer eso, no sé qué podría hacerlo", añadió.

El Centro de Convenciones de Pasadena (California, EE.UU.) recibió hoy a los pesos pesados de "Star Wars" comenzando por su director J.J. Abrams; continuando con Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm; y terminando con todas las estrellas del reparto de esta nueva película, de Daisy Ridley a Adam Driver pasando por Óscar Isaac, John Boyega o Kelly Marie Tran.

El secretismo en torno a "Star Wars" es tal que los periodistas no han podido ver ni una sola escena de la película, así que la rueda de prensa se centró en el significado y eco popular de "Star Wars" y en los piropos del elenco a Abrams, que ya dirigió "Star Wars: el despertar de la fuerza"(Episode VII - The Force Awakens) (2015) y que ahora regresa para poner el broche a esta tercera trilogía.

"Una cosa que sé de 'Star Wars', y de este tipo de enormes películas, es esta única combinación de necesitar una narración dramática, seriedad y un gran sentido del humor", comentó Kennedy, el cerebro detrás de Lucasfilm.

"Y hay pocos cineastas que representen eso (...), así que J.J. fue mi primera opción", agregó.

Abrams explicó, sin ofrecer grandes detalles de la trama, que Rian Johnson, su predecesor a los mandos de la controvertida "Star Wars: Los últimos Jedi" (Episode VIII - The Last Jedi) (2017), preparó algunas cosas "maravillosas" para dar pie a esta nueva película.

"Una de esas cosas es que el reparto estaba separado y esta es la primera vez que el grupo se reúne. Chris Terrio (guionista) y yo sabíamos que queríamos contar una historia de aventuras. Y mi trabajo como director fue asegurarme de que todas las presiones obvias -expectativas de los fans, del estudio, y los asuntos logísticos- no fueran un problema en el set", describió.

La rueda de prensa sirvió también para presentar a nuevos actores que se incorporan a la saga galáctica como Keri Russell, Naomi Ackie y Richard E. Grant.

Russell protagonizó uno de los momentos divertidos de la jornada al asegurar que durante los primeros días del rodaje no se quitó ni un solo segundo la máscara que lleva en la película, aunque no estuviera frente a las cámaras.

"El ascenso de Skywalker" también supondrá el regreso de un histórico de "Star Wars": Billy Dee Williams, de nuevo en la piel de Lando Calrissian.

"Ha sido un gran placer para mí volver a hacer de Lando", señaló.

"No pensé que sucedería (...), pero cuando recibí la llamada de J.J. y nos reunimos, solo me senté y me reí por lo bajo porque pensé que era simplemente un regalo maravilloso. Soy un hombre muy feliz ahora mismo", dijo.

Otro veterano que también aparecerá en esta película es Anthony Daniels, el emblemático intérprete detrás de C-3PO y que es el único actor que ha aparecido en las once cintas de "Star Wars": las nueve de la saga Skywalker y las derivadas "Rogue One: una historia de Star Wars" (Rogue One: A Star Wars Story) (2016) y "Han Solo: una historia de Star Wars" (Solo: A Star Wars Story) (2018).

Y todo ello sin olvidar a la fallecida Carrie Fisher, de quien se ha rescatado metraje no empleado para que Leia tenga una despedida apropiada en "El ascenso de Skywalker".

El relevo de estas leyendas de "Star Wars" lo han tomado nuevas estrellas como Daisy Ridley, la gran heroína de esta última trilogía en el papel de Rey y quien se mostró encantada de haber participado en unas cintas que reflejan un cambio a favor de la representación diversa en la gran pantalla.

"Ser parte de un equipo de personas que se ven un poco diferentes, que son de diferentes sitios (...), eso en sí es un legado del que sentirse orgullosa", aseguró.

David Villafranca