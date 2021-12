La cantante Ana Torroja solicita al Gobierno el marquesado que Franco otorgó a su abuelo

Fuera del tablero de ajedrez "no hay clases ni apartheid", decía aquella canción de Mecano titulada 'El peón del rey de negras'. En la vida real, sin embargo, las clases sociales existen y ahora Ana Torroja, la cantante de esa célebre banda de pop, quiere hacer valer sus derechos nobiliarios: ha solicitado al Ministerio de Justicia el marquesado de Torroja que, de manera póstuma, otorgara a su abuelo el dictador Francisco Franco.

PSOE y Unidas Podemos plantean eliminar 33 títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo

Eduardo Torroja Miret fue un afamado ingeniero de caminos –apodado 'el mago del hormigón armado'–, de cuya cabeza salieron los cálculos para mantener en pie edificaciones tan emblemáticas como la cubierta de las tribunas del Hipódromo de la Zarzuela y del desaparecido Frontón Recoletos, en Madrid; las bodegas González Byass, en Jerez, o la cubierta del Mercado de Abastos de Algeciras, además de señalados puentes, iglesias, acueductos, viaductos en varias ciudades españolas y latinoamericanas.

La solicitud de Ana Torroja, publicada en el BOE este viernes y adelantada por la periodista Eva Belmonte en Twitter, se dirige al Ministerio de Justicia. La cantante, que tiene ocho hermanos, pide heredar el título nobiliario que en su día pasó de su abuelo a su padre, el también reputado ingeniero José Antonio Torroja, fallecido el 14 de julio de este año.

Las sucesiones nobiliarias se regulan por un decreto de 1912, modificado en 1988, en el que quien se considere legitimado para heredar el título dispone de un año para solicitarlo. De quedar vacante la petición, se ponen en marcha otros plazos hasta un total de cinco años, transcurridos los cuales "las grandezas y títulos" caducan, pero pueden ser rehabilitados antes de 40 años.

Si nadie disputa la solicitud de Ana Torroja, una carta firmada por el rey dará por aprobada la sucesión y la cantante será oficialmente marquesa

En caso de que otras personas disputen el título, son los Tribunales quienes deciden en quién recae la distinción. Si, en cambio, nadie se opone a la solicitud de Ana Torroja, una carta firmada por el rey dará por aprobada la sucesión y la cantante será oficialmente Marquesa de Torroja.

Los instigadores del golpe de Estado

Durante la dictadura franquista fueron distinguidas decenas de personajes adeptos al régimen. El pasado mes de noviembre, los grupos que integran el Gobierno de coalición plantearon, a través de la reforma de la Ley de Memoria, la supresión directa de 33 títulos nobiliarios que fueron concedidos entre 1948 y 1978.

PSOE y Unidas Podemos registraron una enmienda en la que enumeran los ducados, marquesados o condados que exaltan el golpe de Estado, la dictadura o a sus instigadores o participantes, entre ellos no figura el marquesado de Torroja, aunque fue otorgado por el dictador a título póstumo. Es decir, pese a ser un premio concedido por Franco, esa distinción no incurriría en "causa de supresión", al no estar comprobado que Eduardo Torroja exaltase el golpe de Estado, la guerra o la dictadura.

"Con los trabajos de investigación ya realizados es posible determinar en este momento los títulos nobiliarios y grandezas de España que incurren en causa de supresión por exaltar el golpe de Estado, la guerra y la dictadura, y a sus instigadores, dirigentes o participantes del sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, lo que permite incluir una referencia expresa a los mismos en este artículo y establecerse de forma directa su supresión, siendo así el propio legislador, depositario de la soberanía popular, quien expulse del conjunto de títulos nobiliarios existentes en la actualidad aquellos cuya base está constituida por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en épocas preconstitucionales", expresan los grupos en la enmienda a la que tuvo acceso elDiario.es.