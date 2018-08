El Festival de San Sebastián reconocerá la trayectoria de la legendaria actriz Judi Dench

Ya se han anunciado los tres Premios Donostia que serán entregados en la 66 edición del Festival de San Sebastián. El primero en comunicarse fue el del director japonés Hirokazu Kore-eda, convertido en el primer asiático en recibir el reconocimiento. El segundo, el actor, realizador y productor Danny de Vito y, este martes, se ha conocido que el tercero recaerá en la británica Judi Dench.

Este galardón honorífico es el más prestigioso del certamen y su entrega tendrá lugar el martes 25 de septiembre, antes de la proyección de Red Joan, dirigida por Trevor Nunn. En la cinta encarna a una mujer cuya tranquila vida se ve repentinamente alterada cuando es detenida por el servicio de inteligencia del Reino Unido, acusada de suministrar información a la Rusia comunista.

No es la primera vez que está relacionada con tal servicio, ya que en uno de sus papeles más míticos interpreta a la jefa del sistema de inteligencia británico del MI6. Su primera aparición como M en la saga de películas de James Bond fue en GoldenEye (1995), donde marcó una clara diferencia con sus predecesores, mostrándose fría, honesta y con profesando cierto odio hacia el agente. Alguna de las perlas con las que se refería a él eran "sexista", "misógino" o "reliquia de la guerra fría". Le siguieron El mañana nunca muere (1997), El mundo nunca es suficiente (1999) y Muere otro día (2002).

Sin embargo, en los títulos sucesivos, acabaron por formar una dupla muy unida, repartiendo respecto y aprecio a partes iguales. En 2006 participó en el reinicio de la serie en Casino Royale, Quantum of Solace y Skyfall. En esta última se convirtió en el objetivo del villano y protagonizó el momento clímax del filme, muriendo a causa de una bala de uno de los matones del antagonista.

Una trayectoria digna de reconocimiento

La carrera de la británica no se ha reducido a la saga del agente Bond. La intérprete ha sido siete veces nominada al Oscar y recogió la estatuilla hace 20 años como Mejor actriz de reparto por dar vida a Isabel I en Shakeaspeare in Love. El premio fue reconocimiento no sólo a su trayectoria en la gran pantalla sino también en teatro. Dench inició su carrera sobre las tablas de prestigiosos teatros como Old Vic y The National en Londres y, más tarde en la Royal Shakespeare Company en Stratford-upon-Avon, donde ha interpretado a las grandes damas shakesperianas.

Debutó en el cine en 1964 y ha trabajado cineastas de la talla de Stephen Frears, James Ivory, Kenneth Branagh, Franco Zeffirelli, Sally Potter, Clint Eastwood o Sam Mendes. Ha coleccionado decenas de reconocimientos por papeles como la reina Victoria en Su majestad, Mrs. Brown (1997); la excéntrica Armande Voizin en Chocolat (2000); la novelista Iris Murdoch en Iris (2001); empresaria teatral en Mrs. Henderson presenta (2005), profesora conflictiva en Diario de un escándalo (2006); madre en busca de su hijo robado en Philomena (2013); y de nuevo la reina Victoria en La reina Victoria y Abdul (2017).

El año que viene Dench protagonizará el último trabajo de Kenneth Branagh, Artemis Fowl, y Six Minutes to Midnight, de Andy Goddard.

Los tres premiados de la 66 edición del único Festival de cine con categoría A de nuestro país, toman el relevo de Agnès Varda, Ricardo Darín y Monica Bellucci, los flamantes ganadores del año pasado.