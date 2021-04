Los productores de cine y teatro reclaman vacunas contra la COVID-19 para sus actrices y actores

Hace tres meses la Federación de Productores Audiovisuales (PROA) escribió una carta a la Directora General del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, en la que reclamaban intermediación con el Ministerio de Sanidad para que las actrices y actores en rodaje fueran vacunados de prioridad, como trabajadores de riesgo. "No pedimos una prioridad para todo el equipo de la producción, solo para los intérpretes, que tienen que trabajar sin mascarilla, sin distancia de seguridad, relacionándose… Son la parte más vulnerable y necesaria de los rodajes. Si enferman tenemos que pararlo", relata a elDiario.es Raimon Masllorens, presidente de PROA.

La propuesta de los productores de cine, aseguran estos, cubriría a unas 500 personas, que son las actrices y actores en activo en las producciones nacionales. "Son muy pocos y garantizas que el sector no corre ningún riesgo", añade Masllorens, que es consciente de la cantidad de dosis y el ritmo de vacunación de los grupos de riesgo. Dice que mantienen a los intérpretes en burbujas aisladas para que no se contagien y que cada fin de semana rezan para que no ocurra, cuando regresan a descansar a sus casas. Hay PCR diarios, pero "esto es incontrolable y no se pueden poner la mascarilla en ningún momento".

Ante esta situación tan compleja han preferido "no hacer demasiado ruido" y resolverlo a través de ministerios. Pero ha sido imposible. Cuenta el productor ejecutivo de Brutal Media que Beatriz Navas respondió agradeciendo la idea y trasladándosela al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Entonces PROA escribió al ministro directamente: "Han pasado tres meses y el ministro de Cultura no se ha dignado a contestarnos", indica Masllorens.

Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo de Rodríguez Uribes para saber si el ministro ha mantenido alguna reunión con la ministra de Sanidad en la que trasladó la prioridad para los intérpretes de escenarios y platós. Desde Cultura prefieren no responder a esta cuestión pero sí aseguran que "el ministro tiene una comunicación permanente con el Ministerio de Sanidad". Por su parte, Sanidad indica a este periódico que el proceso para decidir los grupos no depende del Ministerio, sino de dos organismos (la ponencia de vacunas y la comisión de salud pública). "El cambio lo proponen estos dos órganos, no Sanidad. No nos consta que se hayan reunido con este colectivo, ni que se les haya tenido en cuenta, pero sí se tiene en cuenta a toda la población", explican desde Sanidad.

Teatro y danza

Los productores de teatro y danza están preocupados por la misma causa que los de cine. Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTEM), y vicepresidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA), asegura que ha reclamado una reunión con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero todavía no ha tenido respuesta. "Lo estamos pidiendo porque los intérpretes son trabajadores de riesgo: trabajan sin mascarilla, como el personal sanitario. Hay que priorizarlos. Se lo planteamos al ministro Salvador Illa, pero se marchó y no tuvimos respuesta", indica Cimarro.

La Unión de Actores y Actrices no lo tiene tan claro como los productores, porque teme la reacción de la ciudadanía. "De momento, no hay consenso. Llevamos dos meses de debate sobre la postura que tomar, pero todavía no hemos firmado ninguna reivindicación. Es lógico que el empresario sí lo tenga claro, porque no quiere parar sus producciones, pero creo que a la población le resultaría difícil entenderlo. Sí nos reconocemos como trabajadores de riesgo. ¡Es que sales expuesto a abrazarte, hablar, besar…", indica Iñaki Guevara, presidente de la Unión de Actores.

Guevara cree que es muy complicado determinar la población laboral en activo de un sector con tanto paro. Elaborar una lista sería difícil por la intermitencia propia del oficio. Reconoce el desamparo en el que se encuentran frente a estas circunstancias, en las que se ven sin representación en el Ministerio de Cultura. "El Ministerio de Cultura debería coger las riendas de una vez en la crisis sanitaria. Podría llamar al sector, preguntarles por sus necesidades y que llegara a sus conclusiones con la ministra de Sanidad", lamenta Guevara la inactividad de su representante.

Carlos Bardem hizo pública la petición este lunes, cuando en su perfil de Twitter preguntó a José Manuel Rodríguez Uribes y a Carolina Darias si han pensando en que las actrices y actores trabajan sin mascarilla ni distancia de seguridad entre ellos. "¿Contemplan estas circunstancias para la vacunación?", inquirió el actor y escritor. Apuntó, además, que hacía la reclamación desde "el máximo respeto a las reclamaciones y necesidades de cada colectivo por vacunar".

El actor Israel Elejalde explica que los actores están en riesgo y no están protegidos. "Es evidente. Además, el sector de las artes escénicas no tiene tantos recursos como para hacer a diario una PCR. La pregunta es si nuestra labor es esencial para la población como para darnos prioridad. Para mí sí lo es. Pero priorizando a las actrices y actores de mayor edad que estén trabajando. Son los más vulnerables y son a los que deberíamos proteger. Piensa que en esta profesión tenemos más de un 80% de paro, así que no seríamos tantos", explica Elejalde, consciente de lo delicado de la decisión política, ante la carencia de vacunas.