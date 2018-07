Una obra española aborda en Miami el suicidio de jóvenes sin subestimar sus heridas

La obra española "#malditos16" llega al Festival Internacional de Teatro Hispano (FITH) de Miami con el "tabú" del suicidio juvenil, que es "más extendido de lo que creemos", asegura su autor, Nando López, quien este año lanzará ka novela "Nadie nos oye", sobre el mismo tema.

Basada en experiencias reales, la compañía de teatro COART+e en asociación con el Centro Dramático Nacional (CDN) aborda durante el fin de semana esta pieza como parte de un certamen que reúne hasta el 29 de julio una variada programación de España, Estados Unidos y Latinoamérica .

"No quería tratar a los adolescentes con condescendencia, creo que muchas veces se presenta como si sus problemas no fueran importantes, como si fuera gente que no tiene capacidad de reflexión profunda", manifestó López en entrevista con Efe.

Lamentó además que se trata de una generación a la que la sociedad no ha preparado para la frustración.

"Solo los hemos educado en un mundo ideal que no es real y que no se van a encontrar", matizó.

La propuesta teatral, recibida con ovaciones por el público del teatro Black Box de Miami, nace de las experiencias personales de su autor, especialmente de su trabajo en un hospital con jóvenes que están en situaciones complicadas, "muchos de ellos que han intentado quitarse la vida".

"Yo quería presentar adolescentes mucho más complejos y hablar de sus heridas con sinceridad", dijo y aseguró: "Queríamos hablar de casos reales y que la obra provocara debate y reflexión".

La pieza, señaló López, además ayudó al nacimiento de "Nadie nos oye", una novela que presentará en octubre próximo, editada por Santillana y que alude a una sociedad "encerrada en el silencio".

El autor dijo que sus trabajos parten de la necesidad de establecer "puentes de comunicación", en este caso entre el mundo del adulto y el mundo del adolescente, que no siempre son los mismos, representados en la novela por un joven y su psiquiatra.

"Tenemos una sociedad en la que nos comunicamos supuestamente mucho, estamos rodeados de formas de comunicarnos, pero realmente creo que nos entendemos muy poco".

"#malditos16" explora a los adolescentes como "hijos" de una crisis global, que enfrentan una sensación de desanimo, de falta de horizonte, de "sobreexposición a las redes sociales".

"Ellos son producto de su tiempo", se lamentó.

"No podemos culpar a nuestros adolescentes de lo que no nos gusta de nuestra sociedad y creo que muchas veces lo hacemos, hablamos de que los 'milenials' son adictos a las tecnologías. No es verdad, somos adictos todos".

Sin embargo, tampoco quiere presentar a estos jóvenes como "víctimas de una sociedad cruel". "Ellos tienen la responsabilidad de tomar las riendas de su vida y creo que eso también está fallando, no los enseñamos a ser autónomos, no les estamos preparando para ser más independientes", aseguró.

López invitó a hablar de este "tabú, del dolor que viven los adolescente y el que viven sus familias" y resaltó que también hay historias reales de superación.

"Necesitamos que las familias hablen", manifestó el escritor, quien celebra que ha visto a padres con sus hijos acudir a "#malditos16" y que el coloquio del viernes tras su primera función en Miami fue "jugoso" porque mucha gente quería hablar.

Esta trigésima tercera edición del FITH además presentará hasta el próximo 29 de julio nueve obras en español de España, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Puerto Rico y México.

Entre ellas, "Hij@s de la Bernarda", una versión libre del drama de Federico García Lorca "La casa de Bernarda Alba" a cargo de la compañía boricua Tojunto, que hoy tiene su última función.

Mientras, de Argentina llega "Unos Dos", con texto y dirección de Carolina Tejeda y José Mehrez, de Uruguay, "La incapaz", de Carlos María Domínguez, dirigida por Cecilia Baranda, y de México "Wenses y Lala", una pieza con texto y dirección de Adrián Vázquez.

Por su parte, Estados Unidos tendrá tres obras dirigidas por la venezolana Neher Jaqueline Briceño: "Cuando éramos cuatro", de su autoría, una creación colectiva titulada "La última felicidad", y la pieza infantil "El gato y la gaviota", con la que se celebrará el Día Internacional del Niño.