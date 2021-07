Exposición de Josep Renau con obras de su exilio en México y Berlín

Valencia, 7 jul (EFE).- El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha presentado este miércoles la muestra "Los exilios de Renau", que reúne carteles, fotomontajes, películas y murales del artista valenciano Josep Renau durante su exilio en México (1939-1958), y en la República Democrática Alemana (1958-1982), que reflejan una inquietud social y una crítica al capitalismo.

Esta exposición, que se podrá visitar del 8 de julio al 9 de enero de 2022, recoge más de doscientas obras en las que reconstruye los diversos contextos históricos a los que tuvo que adaptarse Renau a lo largo de sendos exilios e incorpora obras como “Retrato de la Burguesía” o “La electrificación total de México acabará con la miseria del pueblo”, importantes en el México de los años 40.

La muestra ofrece la visión del intelectual valenciano, que destacó por su implicación en la Segunda República y por su afán por salvar el patrimonio artístico, lejos de su “matria”, como así denominaba a su patria, al tiempo que expone la crítica al capitalismo que formulaba el artista, ya que su ideología era comunista.

Así, en la exposición se observa cómo Renau dibuja la confrontación entre México y Estados Unidos por una parte, y entre la República Democrática y la República Federal alemana por otra, a partir de pinturas y murales que cuentan con la “esperanza” de hacer el arte operativo, que según ha explicado el comisario José Ramón Escrivà era como concebía el arte Renau.

Escrivà ha señalado que se muestra el trabajo “más colectivo” del artista, a través del muralismo grupal mexicano, los carteles de cine del autor o los trabajos para las revistas sindicales: “Sin esa experiencia, no habría hecho lo que hizo luego en Alemania”, ha afirmado Escrivà.

El comisario ha comentado que esta exposición intenta abordar elementos novedosos de la figura del famoso cartelista valenciano, un hecho que ha provocado la introducción de artistas coetáneos como David Alfaro Siqueiros, de quien Escrivà ha destacado que compartían su visión del arte, el ruso Alexander Zhitominrsky o el alemán Dieter Urbach.

Del mismo modo, ha reivindicado la figura de Manuela Ballester, la pareja de Renau, de quien ha asegurado que sin ella “no se podría entender el trabajo del cartelista valenciano”.

También ha resaltado que, más allá de los exilios, la muestra también recrea la crítica hacia el capitalismo estadounidense mediante la serie de fotomontajes “The American Way of Life”, con la que contrapone la visión tradicional de la “felicidad doméstica estadounidense” en el contexto de Guerra Fría entre soviéticos y americanos.

En este apartado, Renau estructura The American Way of Life como un relato filmado en el que el valenciano expone sus críticas contra el racismo americano, las “trampas” de la cultura popular o la manipulación de la imagen comercial de la mujer, entendida como objeto sexual, y señala “la confrontación entre el acero y la carne humana”, ya que “veía que la maquinaria estaba al servicio de la destrucción”, ha resaltado Escrivà.

El tercer apartado de la exposición se apoya, según Josep Salvador, en “las nuevas formas de expresión” que encuentra Renau a su llegada a Alemania, donde el arte ya no aparece solamente en dibujos y pinturas, sino también en la imagen urbanística de las ciudades.

Según Salvador, Renau incorpora murales en vestíbulos en sus primeros años en Berlín, mientras que, tiempo después, “recoge una nueva perspectiva reconstruyendo las ciudades bombardeadas” en la Segunda Guerra Mundial, y, en este nuevo reto, se incorpora dentro de un programa público de integración de arte y edificación.

Escrivà ha incidido en que esta es una de las razones por las que Renau sigue teniendo una gran vigencia: “Muchos ‘graffitteros’ ven en Renau a un antecedente y un mito”, ha concluido.