El grupo Tricicle hace pan o yoga en casa, a la espera de volver al teatro

Sesiones de yoga en el comedor, amasar harina para hacer pan o mantener largas conversaciones telefónicas son algunas de las actividades que llevan a cabo en estos días de confinamiento los miembros de Tricicle, Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir, a la espera de volver un día a actuar ante el público.

En declaraciones a Efe, el trío de actores recuerda que, paradójicamente, la vuelta al Teatro Coliseum de Barcelona debe ser para ejecutar las últimas funciones pendientes de "Hits", la obra con la que llevan despidiéndose de los escenarios desde 2016, y cuya escenografía allí ha quedado, después de que en marzo se suspendieran abruptamente las funciones por la pandemia de coronavirus.

Durante las semanas que llevan cada uno de ellos en su casa, también han comprobado que las obras que han colgado en su canal de youtube, "Sit", "Manicomic", "Tricicle 20" y el próximo 15 de abril, "Entretres", tienen mucho seguimiento, todos los miércoles a las 20.15 horas, "después de los aplausos a los sanitarios".

Durante 24 horas, las obras pueden visionarse en todo el mundo -han comprobado que han conectado desde españoles a argentinos o japoneses- y que, "Sit", por ejemplo, el día 25 de marzo obtuvo más de 250.000 visualizaciones en el momento más álgido, mientras que "Manicomic" llegó a más de 52.000.

Sobre cómo llevan el confinamiento, Carles Sans desvela que "bastante bien" y que incluso está "empezando a encontrarle el gustillo de no sentir la mala conciencia de no tener nada que hacer".

A pesar de ello, dice que le ha "encantado recobrar la sensación de hablar por teléfono sin tener que colgar" o poder leer un libro hasta que se cansa y ver una serie hasta que "no puedo más" o "comer cuando tengo hambre y no porque sea la hora oficial de comer".

También cree que es un buen momento para reflexionar sobre la "fragilidad" del ser humano: "En el siglo XXI parecía que lo tenía todo controlado y un bicho invisible ahora mismo nos está poniendo en jaque a todos".

Joan Gràcia precisa que a diario intenta "hacer un poco de ejercicio, ando por dentro de casa, una hora u hora y media para mantenerme así un poco fuerte y hago un poco de dieta porque tengo cierta tendencia a la expansión".

A la vez, confiesa que está viendo muchas series de televisión y películas y "trabajando en proyectos que luego no sabemos si saldrán o no, pero que me apetece trabajar en ello. También estoy cocinando, todo para pasar este mal momento en el que estamos".

A su juicio, "nos ha tocado vivir una época extraña, que es una incógnita, desconocida; nunca nadie hubiera podido pensar que en marzo de 2020, que parecía un año bonito, el veinte veinte para mí tenía que ser un año interesante, pero de pronto estamos en una película de ciencia ficción, sin Harrison Ford o Sylvester Stallone para que tenga un final feliz, aunque ojalá lo tengamos y se encuentre esta solución para que dejemos de estar enfermos".

Aún habiendo pronunciado estas palabras, Gràcia dice intentar ser positivo y agrega que el mundo del espectáculo "tiene que serlo y dar a la gente confianza".

Acariciando su gato, Paco Mir bromea con que se está preparando para ser el próximo Dr.No, de la saga James Bond, para añadir que cuando no ensaya para ese papel, "hago como todo el mundo, pan, yoga, gimnasia, aprendo a tocar el piano, leo lo que no he leído en mi vida, escucho música...".

Tampoco deja pasar que desde hace días pone cara de atónito por lo que está ocurriendo, "de no saber lo qué está pasando y de tener la sensación de que dentro de muchos años explicaremos esto como las batallitas que nos tocaron vivir en esta época".

Mir agrega que a todos "se nos está poniendo la cara de la solidaridad por un lado y la de la 'atonitez', que no sé si existe esta palabra, por el otro".

Sin saber todavía cuándo podrán finalizar en el Teatro Coliseum las tres semanas que les quedaban en marzo por "resumir nuestra carrera", Mir sí augura que un día u otro las completarán y habrá una última función "especial, única, más adelante. Nos despediremos, seguro, porque ya estamos acostumbrados", apunta con humor.

Irene Dalmases