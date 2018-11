La presidenta taiwanesa pide respeto a la libertad de expresión en China

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, salió hoy en defensa de la libertad de expresión de los taiwaneses tras los fuertes ataques recibidos en China por los cineastas isleños que abogaron por la independencia en el Festival Caballo de Oro.

Taiwán "acoge" a todos los cineastas chinos para que "disfruten de la libertad de expresión" de la isla, pero también "deben respetar las opiniones de los taiwaneses", afirmó Tsai en su página de Facebook, según recogió hoy la agencia taiwanesa CNA.

"Por más que queramos que los visitantes disfruten de la libertad de Taiwán, ellos también deben respetar a la gente de Taiwán y su forma de pensar", añadió la mandataria.

Así se pronunció sobre la polémica desencadenada por varias intervenciones con matiz político durante la recepción de los premios en la 55 edición del Festival Caballo de Oro, el equivalente al Oscar para las películas en chino, celebrada ayer.

Los discursos de los galardonados crearon inmediatamente una disputa entre internautas taiwaneses y chinos, en especial sobre la intervención de la directora taiwanesa Fu Yu, que obtuvo el premio al mejor documental con el filme "Nuestra juventud en Taiwán", sobre el Movimiento de los Girasoles de 2014, que se oponía a los acuerdos comerciales con China.

Fu, tras recoger su premio, expresó que "su mayor deseo como taiwanesa" es que la isla sea "tratada como una entidad independiente".

La página de Facebook de Fu fue inundada por comentarios críticos, lo que, en opinión de la presidenta isleña, supone un "acoso cibernético" porque "cualquier persona que exprese sus opiniones libremente no debe estar sujeta a acoso o amenazas psicológicas".

En esta edición del festival el premio al mejor filme fue para "An Elephant Sit on the Ground" ("Un elefante se sienta en el suelo"), del joven director chino Hu Bo, que se suicidó a los 29 años tras finalizar la obra, mientras que el galardón al mejor director fue para el chino Zhang Yimou.

Los Premios Caballo de Oro se otorgan desde 1962 y son los más consagrados en el mundo de las películas en chino con la participación de producciones procedentes de China, Taiwán o Hong Kong.